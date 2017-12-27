Топ-10 рождественской рекламы этого года 27.12.2017, 8:59

Рождественская реклама-2017 пронизана мотивами семейного очага, любви, счастья и единения.

Интересное отличие роликов этого года – сразу в нескольких из них главными героями являются отец и дочь (H&M и BBC One, а также не вошедший в подборку Audi), еще в одном – это бабушка и внук (Nokia). Еще любопытная идея появления «воров подарков» и их перевоспитания нашла воплощение в роликах от Marks & Spencer и H&M, пишет hi-tech.ua.

Реклама шведской торговой сети H&M

Около 16 млн. просмотров

Компания H&M представила рождественскую коллекцию трехминутным мини-фильмом с участием певицы Никки Минаж, а также актеров Джесси Уильямса и Джона Туртурро. Фильм от Йохана Ренка рассказывает о параллельном выдуманном мире, где злой брат Санты крадет подарки. Центральная идея кампании – забота друг о друге.

Реклама Apple

Около 10 млн. просмотров

Apple в своем рождественском ролике показала романтическую историю в танце в стиле контемпорари. В видео бренд также впервые показал, как двое людей могут слушать музыку с помощью одной пары беспроводных наушников AirPods. Они автоматически ставят мелодию на паузу, когда один из наушников вынимается из уха. Романтическую историю в танце исполнили Кристофер Грант и Лорен Грант, муж и жена в реальной жизни, под песню Сэма Смита Palace.

Реклама британской сети универмагов John Lewis

Более 9,5 млн. просмотров

Сеть John Lewis, ежегодно радующая нас эталонными роликами «Рождественской милоты и радости», в этом году выпустила ролик с хештегом #MozTheMonster. В этот раз реклама показывает нам огромного храпящего подкроватного монстра Моза с милыми огромными глазами, который подружился с маленьким мальчиком.

Рождественская кампания воплощает в жизнь силу детского воображения и радость великой дружбы», — сказал Крейг Инглис, директор по работе с клиентами John Lewis. «История Моза и Джо волшебна и трогательна, и я уверен, что она будет любима всеми нашими клиентами».

Двухминутную историю снял режиссер «Вечного сияния чистого разума» Мишель Гондри. Саундтреком стала классическая песня Beatles «Golden Slumbers» из альбома Abbey Road 1969 года, записанная рок-группой Elbow.

Реклама британского производителя одежды Marks&Spencer

Более 6,7 млн. просмотров

Британская сеть Marks&Spenser сделала главным героем своего рождественского ролика медвежонка Паддингтона. Такой выбор был сделан в связи со скорой премьерой фильма «Приключения Паддингтона 2» (в украинский прокат лента выйдет 18 января). По сюжету видео медвежонок Паддингтон, сам того не осознавая, спасает Рождество. Он возвращает подарки соседям, которые до этого были украдены грабителем, которого Паддингтон принял за Санту. Вор в красной куртке и с красным чулком на голове таки понимает в конце, что добро существует, раскаивается в своих поступках и за это получает от Паддингтона сэндвич с мармеладом в подарок.

Реклама немецкой сети супермаркетов Edeka

Около 4 млн. просмотров

Немецкий супермаркет представил, каким будет Рождество через 100 лет. Edeka и агентство Jung von Matt вновь выпустили нетрадиционный рождественский ролик, на этот раз снятый в жанре антиутопии. Ролик рассказывает о событиях, которые происходят в 2117 году, когда роботы захватили города, а люди вынуждены были скрыться в леса. Видео доносит идею о том, что без любви Рождество – это всего лишь пир.

Реклама немецкой сети дискаунтеров Aldi

Более 2,5 млн. просмотров

Морковка по имени Кевин снялся в рождественском сиквеле Aldi. На этот раз Кевину придется пройти ряд испытаний, чтобы соединиться со своей любимой. Прошлогодняя кампания стала лучшей рождественской активностью ритейлера, принеся ему миллион новых покупателей и £1 млрд дополнительных продаж. Реклама и дополнительные ролики также содержат отсылки к известным фильмам, например, «Крепкому орешку», «Титанику» и «Убийству в Восточном экспрессе», который недавно прошел в кинотеатрах.

Реклама британского телеканала BBC One

Более 1 млн. просмотров

Британский общественный информационно-развлекательный телеканал выпустил анимационный рождественский ролик, в котором рассказал об отце и дочери и их моменте «единства». По сюжету ролика девочка готовится в танцевальному конкурсу, а ее отец занят работой, но в самый ответственный момент выступления поддерживает дочь.

Реклама аэропорта Heathrow

Более 700 тыс. просмотров

Лондонский аэропорт Хитроу два года подряд выпускает одни из самых трогательных рождественских роликов, героями которых являются два плюшевых медведя. При просмотре этих рождественских видео очень сложно остаться равнодушными.

Компания сняла продолжение прошлогодней новогодней короткометражки (hi-tech.ua/article/10-luchshih-rozhdestvenskih-reklam-2016/) про плюшевых медведей Дорис и Эдварда, которые летят к своим внукам и пытаются найти близких в аэропорту. В этом году создатели видео развили историю и показали, как Дорис и Эдвард познакомились 50 лет назад, и то, насколько важно, даже будучи очень занятым, возвращаться домой к любимым и родным, особенно в канун Рождества.

Реклама производителя Nokia Mobile

Более 220 тыс. просмотров

Бренд выбрал нецифровой подход к рождественскому поздравлению, призвав выключить телефоны на Рождество в трогательной истории о внуке и его бабушке. Вместо этого Nokia призывает своих покупателей «самим стать подарком» и навестить своих родных и близких на праздники. «Демонстрируя, насколько сильно телефоны помогают нам поддерживать связь с любимыми, мы смело заявляем, что ничто, даже наши продукты, не могут заменить время, проведенное вместе», — отметили в компании.

Реклама конфет M&M’S

Около 200 тыс. просмотров

Бренд M&M’s спустя 21 год снял продолжение своей знаменитой рождественской рекламы «Faint» («Обморок»). По сюжету ролика 1996 года Санта-Клаус падает в обморок, когда встречается с двумя драже — Желтым и Красным. Чуть позже в обморок падает и Красный. В продолжении истории Желтый решает спасти Рождество и доставить людям подарки вместо рождественского деда. В итоге он перепутал все подарки, но вместо неприятностей оказалось, что обмениваясь подарками, люди перезнакомились друг с другом и смогли поздравить своих соседей с праздником.