14 фактов, которые кажутся глупостью, но это абсолютная правда 1 27.12.2017, 9:32

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Каждый день в мире кто-то совершает открытие, о котором раньше даже не могли подумать.

Поэтому вовсе не удивительно, что многого мы еще не знаем даже из того, что уже известно.

Издание AdMe.ru делится новыми фактами, которые расширят ваш кругозор.

Популярное в фильмах ужасов орудие убийства — бензопила — изначально предназначалось для помощи при родах.

Выдры спят, взявшись за руки, для того чтобы их не унесло в открытое море и не прибило к берегу.

Раненый или напуганный опоссум падает мертвым, у него стекленеют глаза, изо рта течет пена, а из анальных желез источается зловоние. После того как опасность минует, животное чудесным образом оживает и выздоравливает.

В Корее время, которое малыш находится в животе мамы, приписывают к его возрасту.

Пробуя новую авторучку, 97 % людей пишут свое имя.

Люди, которые слушают музыку перед сном, засыпают быстрее, спят дольше и реже просыпаются ночью.

Статуя Уинстона Черчилля на Парламент-сквер находится под напряжением — чтобы голуби не садились ему на голову.

В некоторых районах Китая в чай вместо сахара кладут соль.

В 70-х годах в Бельгии в школьных столовых детям подавали пиво, так называемое «столовое», и думали, что оно полезнее газировки. Считалось, что этот напиток заставит их быстрее расти. Также тогда думали, что оно не менее полезно для беременных женщин и женщин, которые кормили грудью своего ребенка, так как оно было изготовлено из натуральных ингредиентов.

Миньоны — это не только желтые существа из мультфильма «Гадкий Я». При французском королевском дворе миньонами называли королевских фаворитов, приближенных, лучших друзей, а иногда и любовников королевских особ.

В Бразилии закон разрешает уменьшить срок тюремного заключения за счет прочитанных книг.

Ямочка на подбородке — это генетическая мутация. Мутированные гены, вызывающие ямочки, обнаруживаются внутри половых клеток каждого родителя.

Согласно исследованию, чем больше живот, тем лучшим бойфрендом и мужем будет мужчина. В подтверждение приводятся следующие факты: у полных мужчин всегда находится время для своего партнера; у них высокая самооценка, несмотря на их лишний вес; они уверены в себе; они ласковые; они не давят на партнера по поводу внешнего вида.

После 30 лет человеческий рост уменьшается на 1 см каждые 10 лет. Люди теряют рост, потому что диски между позвонками в позвоночнике обезвоживаются и сжимаются. Стареющий позвоночник также может стать более изогнутым, а позвонки могут разрушаться.