Рост курса биткоина привел к перебоям в работе некоторых криптобирж 27.12.2017, 9:36

Курс биткоина продолжил рост и на теперешний момент составляет чуть более $16,4 тысяч.

Также прибавил в весе и эфир. Это привело к повышенной активности держателей популярных криптовалют, что, в свою очередь, сказалось на работе некоторых сервисов по обмену виртуальных денег. В частности, проблемы на протяжении многих часов испытывает Coinbase, пишет onliner.by.

Накануне администрация сервиса предупредила о возникшей очереди в обработке заявок, пообещав восстановить работу платформы в течение нескольких часов. Однако Coinbase все еще не смог вернуться к нормальному функционированию.

За год биткоин прибавил около 1600%. Относительно недавно на криптовалюту обратили внимание на Wall Street, что могло стать косвенной причиной взрывного роста курса биткоина. Затем он заметно потерял в весе, но вернулся к «здоровому», по словам экспертов, курсу.