Путин еще глубже загнал себя в угол 3 27.12.2017, 9:46

4,331

Геннадий Гудков

Кремлевские «небожители» рискуют очень скоро получить хороший пинок.

Недопуск оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата на президентские выборы в РФ 2018 года является "глупой и очень опасной" ошибкой Кремля. Об этом в Facebook заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Государственной думы России Геннадий Гудков.

"Понятно, почему Навального до кампании не допустили: не боится Путин (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") проигрыша, боится процентов этак 20% у Навального. Тогда последний – крупный политик, почти равный самому Путину со всеми вытекающими отсюда последствиями. А дать вырасти в условиях политического "безрыбья" яркому, молодому и харизматичному лидеру авторитарный режим очень боится: вдруг что-то пойдет не так? Тактически грамотно, но стратегически – полная ж..." – написал он.

Экс-депутат Госдумы отметил, что лидеры оппозиции в РФ не призывают к свержению власти, а "борются с режимом исключительно мирными, ненасильственными способами".

"Лишая представителей оппозиции всякой возможности играть даже по извращенным правилам, кремлевские небожители рискуют очень скоро получить вместо мирных политических дебатов хороший пинок под зад с риском для жизни и здоровья. И не надо думать, что какая-нибудь гвардия или полиция их от этого уберегут. Все будет быстро и неожиданно. Для всех, включая самих революционеров, ряды которых нынешняя "кремлевская тусовка" понемногу укрепляет каждый день", – считает Гудков.

По его словам, "Кремль не способен понять элементарных вещей: даже на вытоптанной политической поляне иногда прорастают такие мощные побеги, с которыми следует считаться".

"Вчерашние оппоненты Кремля уже "замещены" на пока еще противников режима, а пройдет еще время – и они могут превратиться в его непримиримых врагов! Потому что когда нет адекватной реакции на протест – он всегда радикализируется... Вы думаете, что кремлевские вчера Навального "сделали"? Ошибаетесь: они себя загнали еще глубже в угол, из которого им выходить становится все труднее и опаснее", – заявил Гудков.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.

25 декабря ЦИК приняла решение об отказе в регистрации Навального кандидатом из-за непогашенной судимости.

Политик в ответ записал видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей".