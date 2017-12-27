«Весна придет»: «Вопли Видоплясова» везут в Минск грандиозное шоу 27.12.2017, 9:56

Олег Скрипка

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Легендарная группа отметит в белорусской столице 20-летию альбома «Muzika».

16 февраля «Вопли Видоплясова» приглашают минчан в сказочное музыкальное путешествие, посвящённое 20-летию самой значимой пластинки в истории украинской рок-музыки — альбома «Muzika», пишет nn.by.

Невероятное фантастическое ностальгически-футуристическое шоу в двух отделениях «XX ROCKів альбому Muzika» состоится в концертном зале «Прайм Холл».

Еще во времена Советского Союза группа «Вопли Видоплясова» открыла для широких масс украинскую рок-музыку. Вначале лидер группы Олег Скрипка использовал суржик, но со временем становился все более и более украиноязычным.

Начало творчества ВВ — это был некий молодежный стеб, успех которого был именно в экзотическом звучании украинских слов. И первым хитом «Воплей Видоплясова» стали «Танцi».

Но постепенно стеб заменялся лирикой и фольклором. Интересно, свою самую яркую красивую и самую украинскую песню Скрипка написал уже будучи во Франции.

В середине 90-х группа фактически распалась, а женатые на француженках Скрипка и басист Пипа начали тосковать по Родине. Так и родилась песня «Весна».

Как вспоминает сам Олег Скрипка: «У ВВ была первая волна — молодая группа. Энергия через край… Вторая волна — песня «Весна». Написана много позже, уже в Париже. Мне было по-хорошему грустно — в Украине еще было нечего делать, в Париже уже неинтересно…»

Альбом «Muzika», который открывался песней «Весна», был создан в 1996 году в Киеве и Париже и издан весной 1997 года одновременно в Украине, России, Казахстане и странах Балтии. Выход пластинки исторически совпал с завершением «французского периода» в биографии «ВВ» и окончательным возвращением легендарной группы на родину.

Появление альбома вызвало глобальный культурный взрыв на всем пространстве СНГ, обозначив новый отсчет времени в постсоветской музыке. И это событие «Вопли Видоплясова» приглашают грандиозно отпраздновать в «Прайм Холле» 16 февраля.

И тут для гостей есть сюрпризы!

Обладатели десяти VIP-билетов получат в подарок лимитированное юбилейное переиздание альбома «Muzika» на эксклюзивном цветном виниле, а первые 50 фанатов, купивших билеты, станут обладателями компакт-диска с альбомом-юбиляром.