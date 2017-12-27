Геннадий Федынич о декрете №3: Народ уже не «обуешь», как прежде 27.12.2017, 10:17

Протесты из-за нового декрета «о тунеядцах» могут повториться.

Как изменились отношения белорусов с государством в 2017 году и стоит ли ждать социальных протестов в 2018-м? Этот вопрос «Завтра твоей страны» задало в связи с подготовкой властями новой редакции декрета № 3 «о тунеядцах».

Руководитель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич полагает, что отношения властей и населения в уходящем году заметно изменились. В связи с декретом №3 окончательно перестала работать схема «Царь – хороший, бояре – плохие». А доверия к местным властям стало еще меньше.

– Отношение местных органов власти к обращениям людей можно охарактеризовать так: не хотят и даже не пытаются реагировать, – говорит Геннадий Федынич.

Но изменилось не только отношение населения к власти, но и наоборот.

– Кажется, и чиновники поняли: электорат уже не обуешь так, как прежде. Люди отныне будут верить только делам, – отмечает профсоюзный лидер.

Геннадий Федынич не видит значительных позитивных изменений в экономике в 2017 году: при повышении цен на товары и услуги зарплата в реальном секторе, по сути, не выросла. Он не уверен, что в следующем году появятся новые рабочие места и удастся остановить отток рабочей силы в соседние страны.

Людям будет непросто найти хорошую работу и достойную зарплату.

– Прогнозировать, дойдет ли дело до социальных протестов, трудно. Но, по крайней мере, на локальном уровне они вполне могут быть. Ситуация в обществе остается напряженной и взрывоопасной, – считает Геннадий Федынич.