Как белорусу совершить кругосветное путешествие, не отдаляясь от Молодечно 27.12.2017, 10:28

За один день можно увидеть и «марсианские» пейзажи, и побывать на границе ВКЛ.

Увидеть «марсианские» пейзажи, оценить промышленную архитектуру XIX и XX веков, постоять в тени заброшенного храма, забраться на древнее городище и даже побывать «за границей» в Литве - все это можно сделать за один день, не покидая границ Молодечненского района.

Журналисты Holiday.by в специальном проекте «Секретная Беларусь» проехали районную «кругосветку» вместе с молодечненским краеведом и писателем Владимиром Садовским.

Балластный карьер «Радошковичи»

Песчаный карьер, открытый в 1950-е годы недалеко от железнодорожной станции Пролески, уже не одно десятилетие привлекает любителей техногенного туризма.

Гектары безжизненных отвалов и копошащиеся среди изрытых холмов машины напоминают пейзажи футуристического Марса из старой фантастики. Хотя на сам карьер проезд гражданским автомобилям закрыт, вокруг объекта есть множество дорог, по которым можно добраться до своеобразных обзорных площадок, откуда открываются инопланетные виды.

Кроме всего прочего на карьере можно увидеть и знаменитые белорусские БелАЗы в деле. И пускай там работают только 25-тонные МоАЗ-7505 производства Могилевского филиала БелАЗа, вблизи они выглядят так же внушительно, как и их большегрузные братья.

Дуброво

Недалеко от карьера находится деревня Дуброво. Бывшее местечко когда-то было также местным промышленным центром.

В конце XIX века хозяева местной усадьбы – наследники последнего минского воеводы Адама Хмары – посторили в Дуброво целый спиртзавод или бровар, как их называли раньше. Комплекс промышленных строений конца позапрошлого века хорошо сохранился до наших дней.

Каменный корпус бровара и спиртохранилище находятся на берегу небольшого озера. В советское время на территории дореволюционного спиртзавода размещались колхозные постройки, которые не очень вписываются в архитектурный ансамбль старых зданий. Сегодня же бровар выкуплен в частное владение и в нем ведется неспешный ремонт.

Городок

Городок еще одно бывшее местечко с богатой историей. Это поселение на два века старше города Молодечно, и, возможно, при определенных обстоятельства Городок мог бы стать стотысячным районным центром, а Молодечно так бы и оставалось небольшой деревней, как было еще в начале XIX века.

Но судьба распорядилась так, что Городок сегодня находится на окраине Молодечненского района, а не наоборот. Следы былого развития местечка можно увидеть уже на въезде в поселение – у дороги возвышается огромное по старым меркам здание водяной мельницы.

Трехэтажное кирпичное здание и комплекс сложных инженерных гидротехнических сооружений около мельницы построены в конце ХХ века. Здание имеет заброшенный вид, хотя, как говорят местные, несколько лет назад оно было выкуплено в частную собственность. Возможно, со временем в бывшей мельнице откроется гостиница или кафе, но сегодня внутри постройки находится только сложная стропильная система перекрытий и минимальные остатки мельничного оборудования.

О древности Городка говорит так-же замчище XI-XII веков, которое находится в самом центре бывшего местечка. Старые валы до сих пор окружены заболоченными рвами, так что найти путь в центр замчища и сегодня задача не из легких.

Хотя никаких построек внутри замчища не сохранилось, размер старого городища внушает уважение. С вершины самого высокого вала открывается чудесный вид, как на средневековое поселение, так и на современный Городок.

Мы посетили местечко на следующий день после празднования дня Городка и поэтому застали у подножия древних валов группу местечковцев, решивших продлить праздник еще на день.

Местные краеведы со стаканчиками благородных напитков в руках рассказали как на духу всю многовековую историю Городка и поделились своим видением будущего местечка. Будущее это было прекрасно.

Литва и торфозавод «Березинское»

Следующим пунктом «кругосветного» путешествия по Молодечненскому району был старый торфозавод возле поселка Березинское. Но чтобы добраться до него пришлось пересечь границу Литвы. К счастью, для этого не понадобился «шенген» - Литва это деревня, находящаяся по пути между Молодечно и Воложином.

По мнению молодечненского историка Миколы Ермаловича населенные пункты с топонимом «литва» в названии определяют границы летописной Литвы – сердца Великого Княжества Литовского, так что фактически пересечение границы состоялось, пускай не географической, а исторической.

Сам торфозавод находится между Литвой и Березинским. Гигантское здание было некогда, так сказать, гарантом энергетической независимости страны. Дело в том, что в 1940-е и 1950-е годы основным топливом на электрических и тепловых станциях Беларуси был торф, который активно добывали, в том числе, и в Молодечненском районе в пойме реки Западной Березины. С переходом энергетики на мазут и газ в 1960-е нужда в торфяных предприятиях отпала, и поэтому завод был закрыт.

Долгие десятилетия торфозавод стоял заброшенным, но с недавнего времени в нем снова затеплилась жизнь – в старых цехах развернулось новое производство. С одной стороны это хорошо, но с другой – для ценители «техногенного туризма» стало на одну атмосферную «заброшку» меньше.

Яхимовщина

Недалеко от деревни Литвы находится место, где несколько лет жил, работал и, как утверждают литературоведы, написал свои лучшие стихи классик белорусской литературы поэт Янка Купала.

Деревня и фальварок Яхимовщина на рубеже XIX-XX веков стала промышленным центром региона, сюда для работы на броваре и других производственных предприятиях помещиков Свентожерских стекались наемные рабочие со всей страны, был среди них и Купала.

Бровар, на котором поэт работал помощником винокура, сохранился до наших дней. В советское время тут размещался спиртзавод, к старым зданиям был пристроен новый корпус. Сегодня завод выглядит заброшенным.

Кроме того в Яхимовщине от старой усадьбы сохранилось несколько хозяйственных построек конца позапрошлого века: флигель, пара живописных амбаров и жилой дом 1897 года постройки, в котором размещается местный музей.

Беница

Но не только старыми промышленными объектами интересна молодечненская земля, есть на западной окраине района древняя святыня – Троицкий костел в Бенице, который, к сожалению, так же прибывает в заброшенном состоянии.

Издали костел 1704 года постройки выглядит внушительно и почтительно, но службы в нем давно не ведутся, а ремонт, который проходил недавно в здании, носил консервационный характер, новая кровля лучше защищает храм от разрушения.