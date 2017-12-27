Названы самые кассовые актеры 2017 года 27.12.2017, 10:46

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Вин Дизель

Рейтинг подготовил журнал «Форбс».

Российский Forbes обнародовал рейтинг самых кассовых актеров 2017 года, основанный на данных сайта Box Office Mojo. Последний отслеживает сборы картин в прокате. Лидером списка оказался актер Вин Дизель, который снялся в фильме "Форсаж 8".

Сообщается, что общие сборы фильма с ним в главной роли составили 1,6 миллиарда долларов.

На второй позиции идет актер Дуэйн Джонсон, ставший партнером Вина Дизеля по съемочной площадке. А замыкает тройку лидеров актриса Галь Гадот, исполнившая сыгравшая в фильмах "Чудо-женщина" и "Лига справедливости".

В первую десятку также вошли Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.