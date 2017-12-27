В Москве на кондитерской фабрике захватили заложников 10 27.12.2017, 10:52

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Один человек погиб.

На юго-востоке Москвы произошла стрельба, один человек погиб. Об этом meduza.io рассказали в столичном управлении МВД. Полиция пока не задержала нападавшего.

«Произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался», — заявили в пресс-службе.

По информации агентства «Москва», речь идет о доме 20 по улице Иловайская, где находится кондитерская фабрика «Меньшевик». Сообщается о четырех пострадавших.

При этом телеграм-канал «Мэш» (связан с «Лайфом») утверждает, что директор фабрики открыл огонь из карабина «Сайга» по посетителям и взял троих заложников. Среди раненых могут быть судебные приставы, которые занимались взысканием долгов фабрики.

Информацию о заложниках подтвердил источник РИА Новости. «Интерфакс» добавляет, что стрелявший мужчина забаррикадировался в здании. Погибший, по информации агентства, был охранником фабрики.