В Польше молодой пастор-автогонщик стал звездой СМИ 27.12.2017, 10:57

Роберт Августин является профессиональным автогонщиком и принимает участие в соревнованиях.

В канун Рождества польские СМИ заинтересовались фигурой Роберта Августина, который является пастором Евангельского костела аугсбурскага исповедания. И в этом нет ничего удивительного, так как пастор является профессиональным гонщиком и принимает участие в соревнованиях, сообщает «Польское радио».

Ралли пастор Роберт занимается уже давно. Его автомобиль (его и штурмана) отличается тем, что на борту находятся цитаты из Библии. Роберт Августин говорит, что не боится опасных ситуаций во время гонок, потому что верит в то, что с ним Бог.

Роберту 29 лет, у него жена и двое детей. Он окончил Варшавскую теологическую академиию Живет и служит в городе Катовице.

В «Фейсбуке» ведет раздел, на котором повествует о своем хобби и вере.