В Польше молодой пастор-автогонщик стал звездой СМИ
- 27.12.2017, 10:57
Роберт Августин является профессиональным автогонщиком и принимает участие в соревнованиях.
В канун Рождества польские СМИ заинтересовались фигурой Роберта Августина, который является пастором Евангельского костела аугсбурскага исповедания. И в этом нет ничего удивительного, так как пастор является профессиональным гонщиком и принимает участие в соревнованиях, сообщает «Польское радио».
Ралли пастор Роберт занимается уже давно. Его автомобиль (его и штурмана) отличается тем, что на борту находятся цитаты из Библии. Роберт Августин говорит, что не боится опасных ситуаций во время гонок, потому что верит в то, что с ним Бог.
Роберту 29 лет, у него жена и двое детей. Он окончил Варшавскую теологическую академиию Живет и служит в городе Катовице.
В «Фейсбуке» ведет раздел, на котором повествует о своем хобби и вере.