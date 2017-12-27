Экономист нашел «подводный камень» в IT-декрете Лукашенко 8 27.12.2017, 10:59

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Сергей Чалый

Фото: tut.by

Эксперт обратил внимание на недостатки принятого документа.

По мнению экономиста Сергея Чалого, которое он высказал в эфире программы «Экономика на пальцах» , в IT-декрете Лукашенко «есть много бесспорных вещей».

В то же время, по мнению Сергея Чалого, нововведения содержат несколько неоднозначных моментов:

– Например, в России действуют так называемый «налог на Google», когда услуги, оказываемые глобальными компаниями, уже облагаются НДС. То есть, российские компании уже платят этот налог. Ребята, а сколько потребуется времени, чтобы они подумали: слушайте, мы регистрируем в Беларуси «дочку», делаем все то же самое, только через нее – и вот уже этот налог в России не платится. И сколько потребуется времени, чтобы Россия поняла, что это очередной Клондайк, такой же как с санкционкой. И сколько понадобится времени, чтобы они начали на это реагировать?

По словам экономиста, в декрете также содержатся неточности и недоработки в сферах деятельности, связанных с выпуском криптовалют.