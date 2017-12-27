Минчанин: Таксист ударил локтем в лицо из-за спора о стоимости поездки 20 27.12.2017, 11:10

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В ночь на 25 декабря в столице случился конфликт между таксистом и пассажиром.

Со слов пассажира, его не устроила стоимость поездки, которую ему назвал водитель. В результате короткого спора таксист, как утверждает читатель onliner.by, ударил его в лицо, а затем уехал. В авто остались вещи пассажира.

О произошедшем известно от минчанина по имени Антон. Он рассказал, что ночью ехал к друзьям. В районе станции метро «Пушкинская» поймал машину «от борта». На кузове автомобиля Dacia Logan были наклейки одной из столичных служб такси.

— Друзья просили заехать в магазин, купить что-нибудь поесть. Поэтому я попросил меня отвезти в супермаркет «Алми» на проспекте Дзержинского. Доехали нормально. Таксист запросил 10 рублей, я расплатился и сказал ему, что если он хочет, то может меня подождать. После этого я пошел в магазин, — рассказал корреспонденту Onliner.by Антон.

Из магазина парень вернулся минут через 20. Таксист на Dacia никуда к тому времени не уехал.

— Я сел в машину и попросил отвезти меня на улицу Алибегова, — вспоминает наш читатель. — На съезде с проспекта Дзержинского на улицу Алибегова я спросил у водителя, сколько будет стоить поездка. Он ответил: «10 рублей». Мне показалось, что это много, я сказал, что обычно плачу около 4 рублей, пользуясь одним из приложений. Водитель заявил, что мы едем не через приложение.

Взаимопонимание было утрачено, и пассажир потребовал предъявить ему чек по завершении поездки.

— Также я потребовал карточку водителя такси, достал телефон и хотел ее сфотографировать. В ответ на это мужчина стал говорить, что в его машине снимать нельзя, выбил у меня из рук телефон и стал бить меня по лицу локтем, — утверждает Антон. — Я выскочил из машины, сфотографировал ее. А водитель уехал. В авто остался мой пакет с продуктами на сумму около 30 рублей.

Парень позвонил в милицию. Он составил заявление, изложив свою версию произошедшего в машине.

— Таксисту на вид около 30 лет. Хочу подчеркнуть, что я не бил его в ответ, только пытался защищаться, — добавил наш читатель.

Официальный представитель РУВД Московского района Ольга Михаленя подтвердила корреспонденту Onliner.by, что молодой человек действительно обращался в милицию с таким заявлением.

— По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — добавила она.

В преддверии новогодней ночи напоминаем, что чаще всего тарифы определенной службы такси действуют только в случае вызова автомобиля через диспетчера или мобильное приложение. Когда пассажир берет машину «от борта», он должен быть готовым к тому, что стоимость поездки может существенно отличаться от той суммы, которую он готов заплатить.

Пункт 169 постановления Совета министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров» определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. Это значит, что таксист, индивидуальный предприниматель, имеет право устанавливать собственный тариф.

Впрочем, и в этом случае таксист обязан выдать пассажиру чек с указанием стоимости поездки.

Вот некоторые основные моменты, на которые нужно обращать внимание:

Заказывая машину не через диспетчера или мобильное приложение, вы пользуетесь услугами предпринимателя, который, в соответствии с законодательством, сам устанавливает тарифы. После того как пассажир по умолчанию принял эти условия, согласившись на поездку, ему будет крайне затруднительно оспорить итоговую сумму.

То, что водитель включает таксометр, не должно заставить пассажира потерять бдительность. Можно потребовать, чтобы таксист проинформировал о действующих тарифах, предоставил информацию о них в письменном виде. Таксометр работает в соответствии с заданными параметрами, которые могут существенно отличаться от тех, к которым вы привыкли, вызывая такси через диспетчера.

Если во время поездки нет возможности видеть счетчик таксометра — это тревожный сигнал. Попросите водителя отодвинуть чековую ленту, если она мешает. Пассажир вправе видеть, сколько стоит его поездка.