Из Гродно полетят чартеры в Черногорию 5 27.12.2017, 11:12

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Летом из Гродно будут летать самолeты не только в Калининград, Болгарию и Турцию, но и в Черногорию.

Запланированы 8 чартерных рейсов в Тиват (Черногория) по понедельникам и четвергам. На данном маршруте будут эксплуатироваться самолeты «Боинг-737-300», которые рассчитаны на 148 пассажиров, сообщает vgr.by.

Как и в прошлом году, из гродненского аэропорта можно будет улететь в Анталию (Турция) и Бургас (Болгария). Рейсы в Турцию будут осуществляться, как и прежде, по средам и субботам, в Болгарию — по средам и субботам, вторникам и пятницам. Всего по маршрутам запланировано 12 и 18 авиарейсов соответственно.

Также с 5 июня авиакомпания «Белавиа» возобновит регулярные рейсы по маршруту Калининград — Гродно — Калининград. Самолeты будут летать дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Полeт займeт 30 минут, рассказал начальник Гродненского филиала ГП «Белаэронавигация» Анатолий Купрашевич.