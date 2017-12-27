Легендарный форвард «Милана» стал президентом Либерии 3 27.12.2017, 11:23

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Джордж Веа

Обладатель Золотого мяча-1995 Джордж Веа избран президентом своей страны.

Бывший футболист «Челси», «Монако», «Манчестер Сити» и «Милана», а ныне политический деятель Джордж Веа победил во втором туре президентских выборов в Либерии и станет новым главой африканского государства, пишет korrespondent.net.

Первый тур выборов состоялся в октябре, по его итогам Веа набрал 38,4% голосов, а его главный конкурент – вице-президент Либерии Джозеф Бокай – 28,8%. При этом второй тур должен был состояться еще в ноябре, но оппонент, занявший в первом туре третье место, оспорил результаты в верховном суде.

51-летний Веа является победителем в номинации лучший футболист мира (награда Золотой мяч) 1995 года. Также в его активе звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в течение трех лет (1989, 1994, 1995).