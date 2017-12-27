Космическое Рождество: Как отмечали праздник астронавты на МКС 2 27.12.2017, 11:32

У космонавтов сложилась особая традиция отмечать праздники в невесомости.

Астронавты NASA на МКС отпраздновали Рождество вполне по-земному: пообщались с семьями и открыли подарки, плавающие рядом с (или над) елкой, пишет facenews.ua.

А накануне зимних праздников NASA устроило для них закрытый просмотр нового эпизода из саги «Звездных войн» - «Последний джедай».

У астронавтов сложилась особая традиция отмечать праздники в невесомости: обязательное фото, земное печенье и приготовление космических угощений. Хотя еда, сделанная в невесомости обезвожена и не слишком полезна для здоровья, астронавтам очень нравится это делать.

Свое празднование они записали на видео и опубликовали на официальном канале.