«Буду биться до конца»: Стали известны подробности захвата заложников на фабрике в Москве 17 27.12.2017, 11:54

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Стрельбу на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» устроил ее бывший владелец.

Business FM удалось связаться с Ильей Аверьяновым, который открыл огонь на фабрике «Меньшевик» в Москве. Мужчина объяснил причины своих действий. По его словам, у него уже несколько лет пытаются отобрать бизнес, а сегодня утром он подвергся нападению и ему пришлось защищаться, сообщает ntv.ru.

Илья Аверьянов заявил журналистам: «У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению».

Аверьянов заявил, что его окружил спецназ. И теперь ему остается либо стрелять, либо сдаваться. Мужчина добавил, что если останется жив, то будет биться до конца.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве и незаконном обороте оружия. В ведомстве пояснили, что стрелок оказывает сопротивление, скрываясь на территории фабрики. По данным СК, стрельба на предприятии началась после словесного спора бывшего директора предприятия с нынешним руководством.

Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ СК по Москве: «По имеющимся данным, утром 27 декабря бывший собственник фабрики, находясь на ее территории по улице Иловайской в Москве, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался».

Между тем полиция опровергла информацию о захвате заложников на территории «Меньшевика».