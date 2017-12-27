Названы самые удачные авто с коробкой-автоматом 2000-х годов 7 27.12.2017, 11:59

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Времена, когда покупатели подержанных автомобилей не хотели связываться с автоматической коробкой, давно позади.

К классическим гидромеханическим трансмиссиям доверия больше, чем к "роботам" и вариаторам, а у ряда моделей АКП оказываются даже менее проблемными, нежели "механика", пишет abw.by.

Впрочем, неплохо бы помнить о том, что АКП - узел технически сложный, требовательный к своевременному обслуживанию и чувствительный к нарушению правил эксплуатации. Их главные враги - перегрев и продукты износа фрикционов, накапливаемые в масле (вот почему предписанные производителем интервалы обслуживания лучше выдерживать, а в идеале - сокращать).

К тому же современные коробки работают в связке с мощными моторами и оказываются в достаточно жестких условиях по части температур и нагрузок. В сравнении с ними древние 4-ступенчатые "автоматы", которые в последнее время применяют лишь на моделях попроще, живут более спокойной жизнью - и в конечном итоге способны прожить дольше! К тому же они базируются на технологиях 1990-х, их конструкция уже хорошо изучена и обладает лучшей ремонтопригодностью - отсюда и хорошие отзывы со стороны специалистов.

В общем, не удивляйтесь присутствию в этом обзоре как раз представителей старой гвардии. Впрочем, нашлось место и для современных коробок - тех, что зарекомендовали себя только с лучшей стороны. Обращаем внимание на то, что мы рассматриваем АКП, которые ставились на автомобили в 2005-2015 гг., и не удивляйтесь отсутствию старых коробок из 1990-х - начала 2000-х. Отсутствие самых современных (в том числе 8-9-ступенчатых) АКП объясняется тем, что "ремонтной" статистики по ним еще не накоплено. И, как водится, мы говорим о наиболее распространенных на нашем рынке автомобилях и агрегатах, которые могут похвастать хорошим сочетанием надежности и ремонтопригодности.

Aisin U340E

4-ступенчатая АКП устанавливается на многие компактные модели Toyota, а также на Pontiac Vibe. Данную коробку отличает не только простота, но и высокая степень надежности. По большому счету к серьезным проблемам приводят лишь настойчивые попытка автовладельца убить "автомат" агрессивной ездой, несоблюдением интервалов замены масла, игнорированием изначально мелких неприятностей (например, утечек масла). Но даже хорошо "измученная" коробка подлежит восстановлению.

Jatco JF414E

Несмотря на почтенный возраст (а отчет начинается с 1989 г.), этот 4-ступенчатый "автомат" за счет удачных настроек обеспечивает неожиданно неплохую динамику, а благодаря простоте и опять же щадящим настройкам слывет достаточно надежным и ресурсным. Относительно слабыми местами коробки считаются датчики, а также электроплата ПЗУ в гидроблоке. Специалисты объясняют это чувствительностью к продуктам износа (металлической стружке) в масле при значительных пробегах. Ранее Jatco JF414E устанавливали на некоторые модели Nissan, а сейчас их можно встретить на российских Lada Kalina и Granta, а также на их ближайших "родственниках" Datsun on-Do и mi-Do.

Subaru 4EAT

4-ступенчатая АКП 4ЕАТ, ведущая корни от древней Jatco F-4EAT, "флегматична", зато очень надежна, особенно если учесть специфику эксплуатации "плеяд". Главное - своевременно обслуживать коробку и не злоупотреблять возможностями автомобиля, пробуя его на прочность. Из характерных "болячек", которая встречалась еще на машинах 1990-х, - зависание соленоида, отвечающего за подключение заднего привода. Если он зависает в открытом положении, это приводит к постоянному срабатыванию полного привода и, как следствие, повышенной нагрузке на передний дифференциал. А там и до поломки последнего недалеко. Если на старых версиях проблема решалась заменой соленоида стоимостью 70-100$, то на более поздних придется менять уже сам гидроблок, что в лучшем случае выйдет в 1000$, а то и дороже.

Ford 4F27E

Этот 4-ступенчатый "автомат" устанавливался на модели Ford (для нас актуальны Focus и C-Max) первого десятилетия 2000-х. Поначалу коробка имела несколько "детских болячек" (например, у "родственной" версии FN4A-EL, применяемой на автомобилях Mazda, неудачное исполнение упорной крышки приводит к ее преждевременному износу, снижению масляного давления и подгоранию фрикционов). Но после 2003 года трансмиссия считается вполне надежной, а главное - достаточно простой и доступной в ремонте. За что и попадает в наш обзор.

Honda

В отличие от многих других автопроизводителей Honda самостоятельно разрабатывает коробки - и весьма удачно! Так, с 2001 года на такие модели, как Civic, Accord, CR-V устанавливается 5-ступенчатая АКП. При использовании фирменного масла коробка демонстрирует высокий уровень надежности и ресурс, сопоставимый с жизненным циклом всего автомобиля. При этом японцы не забыли и про ремонтопригодность: случись что, восстановление "автомата" обойдется в разумные деньги.

GM 5L40E

Данную коробку можно встретить не только на "американцах" Cadillac, Pontiac и Buick, но также и на BMW начала 2000-х (3-я и 5-я серии, а также кроссоверы Х3 и Х5). 5-ступенчатый "автомат", рассчитанный на передачу высокого крутящего момента, считается выносливым, если что его и губит, так это агрессивная езда и растягивание сроков замены масла. Еще одно но: стоимость восстановительного ремонта достаточно высока, но для автомобилей премиум-сегмента это предсказуемо.

Aisin Warner AW TF-80SC/81SC

Представителей семейства Aisin TF80SC/TF81SC можно встретить на моделях Citroёn (С4, C5, C6, C8), Ford (Galaxy, Mondeo, S-Max), Mazda (CX7, CX9), Opel (Insignia, Zafira), Peugeot (308, 3008, 407, 408, 807), Renault (Espace), Saab (9-3, 9-5) и Volvo (S80, XC90) 2000-2010-х годов. Широкий охват моделей объясняет хорошую распространенность данной трансмиссии и наличие материально-технической базы по ее обслуживанию и ремонту. При условии своевременного обслуживания этот "автомат" показывает хорошую надежность, хотя есть и потенциально слабые места (гидротрансформатор и гидроблок), да и замена фрикционов при пробегах за 150 тыс. км вполне обычное дело. Но на фоне других современных многоступенчатых коробок эта одна из лучших в плане доступности содержания.

Jatco JF613E

Эта 6-ступенчатая коробка выпускается с 2006 года и применяется на моделях Mitsubishi (Lancer, Outlander), Nissan (Qashqai, X-Trail), Renault (Laguna, Koleos). Надежность на среднем уровне, но спасают щадящие настройки работы. Чуть хуже дело обстоит на кроссоверах: они тяжелее, оснащаются мощными моторами, могут иметь полноприводную трансмиссию, более жесткие режимы эксплуатации (движение по бездорожью, буксировка прицепов). Тем не менее при своевременной замене масла и фильтра и аккуратном обращении коробка способна преодолеть без поломок не одну сотню тысяч километров и вполне доступна в обслуживании и ремонте.

Вердикт

Как мы и предупреждали, в обзор попали преимущественно те коробки, что ведут свою родословную от старых конструкций или сами по себе являются давними разработками, уже избавленными от ранних "болячек" и потому считающимися вполне удачными на фоне одноклассников. Ну а какие "автоматы" имеют куда менее блестящую репутацию? Об этом расскажем в следующий раз!