На пинских предприятиях не хватает работников 9 27.12.2017, 12:09

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Им предлагают низкую зарплату.

Как сообщил первый заместитель председателя Пинскогогорисполкома Михаил Самолазов, в 2016 году в Пинске стояла проблема обеспечить полную занятость работникам городских предприятий, то сейчас вектор изменился — теперь не хватает специалистов. Поэтому в 2018 году основная задача, это «повышение уровня заработной платы», чтобы люди приходили на предприятия, пишет сайт media-polesye.by.

Не смотря на уверения множество пинчан о том, что работы в городе нет, цифры официальной статистики «утверждают обратное».

По информации Белстат, на конец октября в Пинске было зарегистрировано 497 безработных, месяцем ранее на «бирже труда» стояло 550 человек.