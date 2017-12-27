Валерий Минец: Юбилей БНР – лучший повод, чтобы показать наше единство 1 27.12.2017, 12:24

Валерий Минец

Фото: racyja.com

В 2017 году произошло объединение абсолютно разных слоев населения, и это чрезвычайно важно.

Главным итогом 2017 года представитель Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец считает консолидацию белорусов на национальной платформе и формирование белорусского гражданского общества.

Об этом Валерий Минец рассказал пресс-службе БНК.

Самыми значимыми событиями, по мнению активиста, стали гражданские протесты против беспредела власти.

«Печально известный декрет №3 вызвал самую живую реакцию в обществе. Стихийные митинги, демонстрации ярко показали наличие протестного настроения среди значительной части людей. Брутальный разгон акции 25 марта показал панический страх власти. Жестокость и беспринципность современных карателей свидетельствует о том, что даже сам режим чувствует свою собственную агонию. Репрессии, аресты, запугивания – это единственный инструмент, который государство может противопоставить требованиям граждан.

Важным событием стала также защита Куропат, когда сотни белорусов создали живой щит против строительной техники и провокаторов в штатском, помогали, кто чем мог», - говорит лидский лидер БНК.

Главным итогом 2017 года Валерий Минец считает консолидацию общества на национальной платформе, формирование белорусского гражданского общества.

«Мы видим объединение абсолютно разных слоев населения, это чрезвычайно важно. Аполитичность большинства меняется интересом к политическим событиям. Важность собственной политической активности белорусам помогает осмысливать их домашний холодильник, в котором становится все меньше кусок шкварки. Наличие связи между экономикой и политикой становится все более очевидным.

Влияние на формирование гражданского общества, встречи на местах, ежедневная работа непосредственно с населением, сотрудничество с коллегами из демократических движений и партий - такой я вижу стратегию БНК в наступающем году. Юбилей БНР – лучший повод, чтобы показать властям единство демократических национально ориентированных сил», - говорит Валерий Минец.

Активист желает всем белорусам с честью отметить столетие БНР:

«Честь, достоинство, доброжелательность – черты, присущие нашему народу – должны ежедневно делать мир более прекрасным, а Беларусь – более белорусской! Каждому желаю добра, любви, гармонии в жизни! И, конечно, с гордостью отметить столетие БНР!».