Белорусы ждут роста цен 7 27.12.2017, 12:34

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Люди хранят накопления «под матрасом» и отказываются от крупных покупок.

Нацбанк решил ежеквартально публиковать материалы по инфляционным ожиданиям населения. Первый опубликованный опрос иллюстрирует пессимистичные настроения белорусов, пишет ej.by.

Первый публикуемый анализ инфляционных ожиданий подготовлен на основе проведенного в ноябре 2017 г. социологического опроса, в котором приняли участие 1000 респондентов.Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства по заказу и на основе разработанной Нацбанком анкеты, включающей три блока вопросов: цены, покупки, сбережения, сообщили в пресс-службе регулятора.

Как показывают результаты опроса, большинство белорусов считают, что цены за последние 12 месяцев «выросли очень сильно» и далее «будут расти также интенсивно». Текущий период большинство опрошенных назвали неблагоприятным для крупных покупок. Также почти половина опрошенных граждан указали, что за последние 3 месяца не совершали крупных покупок.

Почти 75% опрошенных считают, что сейчас неблагоприятное время для сбережений. При выборе валюты для сбережений также более 74% опрошенных делают ставку на иностранную валюту. Причем более 41% граждан предпочитают сберегать средства в наличной форме. Менее 30% считают оптимальным хранить средства на банковских депозитах.