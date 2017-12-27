Дети — Путину: А вы по телевизору получше выглядите

Дети — Путину: А вы по телевизору получше выглядите13
- 27.12.2017, 12:43
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Иногда создается впечатление, что с управлением Россией и кухарка получше справится.
Спецкор «Коммерсанта» рассказал, как дети задали Владимиру Путину самый главный вопрос: и он был о Пескове. Предлагаем избранное из репортажа «Ёлк и семеро козлят», о том как президент России спонтанно провел утренник на Соборной площади Кремля:
«Около Царь-колокола остановился кортеж президента. Вышел и он сам и быстро пошел к детям, которые, как ни странно, не приветствовали его бурными криками и просто спокойно дожидались, пока он подойдет поближе. Они словно стремились получше рассмотреть его, и действительно, один мальчик вместо «здрасьте!» уже говорил ему:
— А вы по телевизору получше выглядите…
Все они, дети, были уже здесь, и неумолимо сжимали Владимира Путина во все более плотное кольцо, и сжали уже совсем, так, что было, кажется, уже не продохнуть, а потому что никого из сотрудников службы безопасности президента тут не было, ибо все было подчинено складывающейся Картинке, на которой они и правда были бы лишними…
Президент, кажется, хотел у них что-то спросить: он же всегда в таких случаях начинает первым, но они опережали его (иначе они бы и ни одной своей олимпиады не выиграли) и уже кричали:
— А у вас какой самый любимый город?!
— Тот, в котором родился и вырос…— успевал выдохнуть Владимир Путин.
— То есть Москва?..— уточняли они.
Тут уж он ответить не успевал, потому что следовал совсем уж неожиданный вопрос в такой обстановке, максимально приближенной к праздничной:
— Как вы относитесь к оппозиции?
И Владимир Путин кричал в ответ:
— Положительно! К здравой!
Последнее слово тонуло в новых вопросах, так что его услышали, думаю, не все, все прислушивались (особенно оппозиционеры, которых тут было, похоже, не так уж мало, а то откуда бы взялись все эти замечания про то, как он выглядит…)
И тут был задан самый главный, видимо, пока вопрос, обращенный к Владимиру Путину:
— А это сам Дмитрий Песков там стоит?!
Владимир Путин подтвердил, а вот неподдельный детский интерес кого-то мог и озадачить, да и заставить задуматься…
— А ведь мы с вами виделись! — тем временем уже кричал Владимиру Путину другой мальчик.
— Как щас помню!..— смеялся президент.
А мальчик, по-моему, расстроился.
— А на Ямале вы были?! — спрашивала девочка в куртке с надписью «Ямал», конечно.
— Бы-ы-л…— уверенно говорил президент.— Там очень круто…
И тут еще один мальчик негромко, в отличие от всех своих товарищей, вдруг спросил Владимира Путина:
— А трудно руководить страной?
Владимир Путин на мгновение замялся и наконец ответил:
— Такой, как наша, не трудно.
Да, иногда такое впечатление, что и кухарка справится».