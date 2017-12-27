В Гродно поймали «харизматичного» вора 4 27.12.2017, 12:49

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Изображение: pngtree.com

Мужчина совершил десять краж в банках города и области.

Неизвестный выносил деньги из офисных помещений банков в разных городах Гродненской области. Когда мужчину поймали, он рассказал милиционерам, как ему удалось совершить десять краж и не вызвать подозрений у сотрудников банков.

Как сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, преступления происходили на территории Ленинского и Октябрьского районов города Гродно, а также в Лиде.

Серия насчитывала десять преступлений. 1 ноября неизвестный мужчина вошёл в отделение банка, незаметно прокрался в служебный кабинет, вынес оттуда 100 долларов США и флеш-карту. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили, что есть серия аналогичных преступлений в других городах Гродненской области.

Правоохранители стали отрабатывать граждан, которые в прошлом привлекались к уголовной ответственности за схожие преступления и в поле зрения попал житель Гродно 1984 года рождения. Подозреваемый уже был судим за кражу.

Во время беседы с сотрудниками милиции мужчина рассказал, что он довольно харизматичный человек, и работники банка не обращали на него внимания. Мужчина заходил в пустые кабинеты, залазил в шкаф и забирал оттуда кошельки. Благодаря тому, что многие потерпевшие хранили pin-коды от карточек в кошельке, снять деньги было несложно.

Подозреваемого задержали 23 декабря. Действиям мужчины будет дана правовая оценка.