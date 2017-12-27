В Литве работникам Google выдали зарплату в €13,3 тысяч 9 27.12.2017, 12:57

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В конце года в Литве выплатили щедрые зарплаты.

Если в октябре в Литве ни одна компания не платила среднюю зарплату больше 10 000 евро, то в ноябре были четыре компании, в которых средние зарплаты были больше 10 000 евро, об этом сообщает delfi.lt со ссылкой данные "Содры".

На первом месте – Google Lithuania. Ее работники получили среднюю зарплату в размере 13 300 евро "на бумаге". На втором месте со средней зарплатой в 13 100 евро в ноябре оказалась малоизвестная и небольшая компания Ekoangarai.

Концерн Achemos grupė в среднем платил работникам 11 000 евро "на бумаге". Пятизначной средняя зарплата была и в компании ИТ Oracle East Central Europe – 10 500 евро.

Далее в первой десятке идут две компании ИТ компании – Samsung Electronics (9100 евро) и литовский филиал Siemens (8300 евро). Далее следуют компании Energogrupė (7800 евро), Linas agro konsultacijos (7500 евро), Fresenius Kabi Baltics (7200 евро) и Talka LT (6800 евро).