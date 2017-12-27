Биткоин – пустышка для миллениалов 27 Виталий Каценельсон, «Новое время»

27.12.2017, 13:13

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К концу 2018 года биткоин может вырасти до $110 000, прежде чем он рухнет ниже плинтуса.

Меня часто спрашивали о биткоине. Ничего не писал об этом, поскольку согласен с теми, кто говорит, что биткоин – это просто «пузырь». Я бы назвал его даже «золотом миллениалов»: молодое (то есть «цифровое») поколение воспринимает его как аналог золота.

Биткоин на самом деле состоит из двух вещей: сама технология блокчейн и воображаемая валюта. Блокчейн можно активно применять в будущем: эта технология может использоваться для заключения электронных сделок, электронного голосования, денежных переводов – список может быть длинным. А вот относительно биткоина существует очень важное заблуждение: владение виртуальной валютой не дает вам права собственности на эту технологию.

Тот, у кого есть миллион биткоинов, обладает теми же правами на эту технологию, как и тот, кто не владеет ни одним биткоином. Это можно сравнить с тем, что у вас есть кредитная карта Visa на сумму $1000. Но это не дает вам ни малейшего права владеть сетью Visa, если, конечно, вы не являетесь держателем акций Visa.

У вас есть биткоины? И что это вам дает? Вот что? Право собственности на цифровые биты?

Я понимаю так называемых «золотых жуков» (тех, кто выступает за сохранение функций золота - ред.) и поклонников биткоинов. Сегодня мировая экономика живет не по средствам и вгоняет саму себя в долги. Обычно такое поведение приводит к повышению мировых процентных ставок и инфляции. Но не тогда, когда у вас есть центральные банки. Наши местные банкиры просто скупили эти долги, и это привело к тому, что мировые процентные ставки снизились до почти нулевой отметки.

Если вы считаете, что заниматься инвестициями – это сложно, я вам скажу, что воспитывать ребенка – куда сложнее. Недавно я попытался объяснить моему шестнадцатилетнему сыну концепцию отрицательных процентных ставок. В его глазах я видел такую же растерянность, как когда он узнал, откуда появляются дети. Также я не смог объяснить ему, как правительства могут купить долги, которые они сами же только что выпустили. Это все слишком запутанно для моего шестнадцатилетнего сына.

Все эти логические несоответствия и внутренняя слабость мировой экономики проявились в такой цифровой форме, как биткоин. Основной аргумент существования биткоина мало чем отличается от аргументации существования золота: центральные банки не могут его распечатать. Но блеск золота менее привлекателен для миллениалов, чем биткоины. Они не обвешены ювелирными изделиями, как представители предыдущих поколений, они не носят золотых часов (если, конечно, эти часы не отслеживают пульс и не отсчитывают шаги). В отличие от золота, транспортировка которого требует миллионов долларов, почти невесомая флешка будет хранить ваши биткоины на сумму от одного до миллиарда долларов. «Золотые жуки», разумеется, утверждают, что золото – это традиция. На что миллениалы, вероятно, отвечают, что золото является аналоговым инструментом сбережения денег, а биткоин – цифровым. Кроме того, в сегодняшнем мире прошлое уже не определяет будущее.

Один мой клиент в шутку сказал мне, что самая большая проблема в 2016 и 2017 годах заключается в том, что я не купил ему ни одного биткоина. Но я ответил, уже вполне серьезно, что, если бы купил ему хоть один биткоин, он имел бы полное право отказаться от моих услуг. Может быть, я динозавр. Но биткоин, как и золото, невозможно оценить. За ним нет реальных денежных потоков. Сколько стоит биткоин? $2, $200 или $20 000?

Аналитики с Уолл-Стрит, впрочем, уже придумали, как смоделировать и оценить этого «зверя». Их объяснения звучат примерно так: «Если X% мирового населения покупает Y бит биткоинов, то из-за его дефицита стоимость биткоина составляет сумму Z». На первый взгляд, такая формула дает оценку этому активу. Поэтому вы, конечно, можете позволить своему воображению носиться с условными «иксами» и «игреками», но правда в том, что биткоин не имеет стоимости.

Если вы не можете оценить актив, вы не можете принять в отношении него рациональное решение. С одной стороны, например, биткоин стоит $11000, то кажется разумным, что я должен был купить биткоин за 28 центов. Но вы смотрите назад. Давайте мысленно (только мысленно) купим сегодня биткоин за $11 000. Если он точно, как часы, будет расти на 5% в день, и его стоимость вскоре дойдет до $110 000, вам здесь не нужна никакая рациональность. Покупайте сейчас и злорадствуйте потом.

Но что вы будете делать, если цена биткоина снизится до $8000? Возможно, вы скажете: «Ничего страшного, я верю в будущее криптовалют». А что, если цена биткоина упадет до $500? Вы потратите половину заработанных вами денег. Вы купите еще биткоины? Поверьте, мне, в этот момент те удивительные истории о том, как простой сантехник стал миллионером с помощью биткоинов, уже не будут появляться в социальных сетях. Да и люди, которые советовали вам купить биткоины, тоже исчезнут.

Тогда вы будете читать статьи о каких-то других, новых примочках, которые нужно купить, чтобы в будущем разбогатеть. Тогда биткоин упадет до $2000 долларов, а затем и вовсе $100. Вы понятия не имеете, что стоит за этими криптовалютами, у них нет некого «центра тяжести», который поможет вам или кому-либо еще принять рациональное решение. С другим бизнесом, который генерирует хоть какие-то реальные денежные потоки, мы можем, по крайней мере, обсуждать то, сколько стоит та или иная компания. Но это невозможно применить к биткоину.

Люди, покупающие биткоин сегодня, делают это по одной простой причине: страх упустить выгоду. Да, такое поведение преобладает в нашем обществе. Биткоин стоит $11 000, потому что дурак, купивший его за $11 000 долларов, надеется, что найдется кто-то еще тупее, кто завтра заплатит за него $12000. И эта игра «в тупой, еще тупее» вовсе не новая. Голландцы сыграли в нее еще в 1600-х годах – с тюльпанами. Закончилось для них это не очень хорошо. Американцы вывели эту игру на новый уровень в конце 1990-х годов – c «доткомами» (компании, чьи бизнес-модели целиком основаны на работе в рамках Интернета – ред.). И этот раунд закончился для многих плачевно. И вот теперь миллениалы пошли по такому же пути с биткоинами и еще несколькими сотнями других криптовалют.

Контраргументом ко всему, что я сказал, является то, что доллары в вашем кошельке тоже находятся на банковском счету, по сути, так же, как и вымышленный биткоин. Конечно, важно, чтобы общество, а главное, правительства, согласились, чтобы эти валюты выступили средством обмена. Например, у доллара вполне «физическая» реальность: если вы не платите налоги в долларах, вы отправляетесь в тюрьму. (Правительство США не принимает биткоины, золото, куски гранита или даже британские фунты).

Но власти склонны рассматривать биткоин и другие криптовалюты, как некую угрозу их существованию. Власть очень трепетно относится к своей монополии на печать валюты. И, что не менее важно, анонимность биткоинов делает их «раем» для уклонения от уплаты налогов – а это обычно не очень нравится правительствам. В сентябре 2017 года Китай уже объявил криптовалюты вне закона. Западные правительства, скорее всего, пойдут тем же путём. Если вы думаете, что такое может произойти только в таком авторитарном государстве, как Китай, подумайте еще раз. В 1933 году президент США Франклин Рузвельт запретил американцам «накапливать золотые монеты, слитки и сертификаты на владение золотом».

К концу 2018 года биткоин может вырасти до $110 000, прежде чем он рухнет ниже плинтуса. Потому что именно так работают все «пузыри».

Виталий Каценельсон, финансовый аналитик, директор по инвестициям Investment Management Associates, «Новое время»