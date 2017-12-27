Запущенный Россией ангольский спутник перестал выходить на связь 15 27.12.2017, 13:25

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«Роскосмос» оконфузился в очередной раз.

Первый спутник Анголы AngoSat-1, выведенный на орбиту российской частной компанией S7 Space, перестал выходить на связь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

«После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», — сказал собеседник агентства.

Запуск спутника состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 (по минскому времени) с использованием ракетно-космического комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). Для S7 Space это первый старт.

Отделение AngoSat-1 от разгонного блока «Фрегат-СБ» произошло 27 декабря в 6:54 по московскому времени «в соответствии с циклограммой полета».

«Довыведение космического аппарата будет осуществляться с помощью его собственной двигательной установки», — отмечает «Роскосмос».

Верхней ступенью собираемой днепропетровским «Южмашем» (Украина) средней ракеты «Зенит-2SБ» послужил разгонный блок российского производства «Фрегат-СБ». Сам AngoSat-1 произведен российской корпорацией «Энергия» при содействии Airbus. Он оснащен электроракетной двигательной установкой, которая позволяет проводить довыведение и коррекцию орбиты.

S7 Space является единственной российской частной компанией, осуществляющей космические пусковые услуги. В ее распоряжении есть две площадки: приобретенный ей космодром «Морской старт» (Лонг-Бич, Калифорния, США) и «Наземный старт» (Байконур, Казахстан).