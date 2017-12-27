Активист РЭП из Гродно: Никогда не отступаю 2 27.12.2017, 13:37

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Анатолий Мышкевич

Анатолия Мышкевича больше всего удивила одна фраза главного гродненского «депутата».

Анатолий Мышкевич, активист общественной инициативы «Гародня», активист профсоюза РЭП, встретился с председателем Гродненского городского «совета депутатов» Борисом Федоровым, сообщает praca-by.info.

Встречу назначили, чтобы узнать, когда будут заасфальтированы улицы в частном секторе Гродно, а именно: Чистая, Новосельская, Совхозная. Всего же в Гродно, по словам активиста, нужно заасфальтировать 40 километров улиц, но асфальт положили едва ли на десяти километрах:

– Там улицы не видели асфальта вообще никогда. Выросло уже несколько поколений, а асфальта как не было, так и нет. Мы с жильцами тех улиц собрали подписи под коллективным обращением, отправили в ЖЭС, но нам пришел ответ: нет денег, - рассказал Анатолий Мышкевич.

Активист был удивлен не столько отсутствием денег, сколько причиной, которую назвал «народный избранник»:

– Больше всего меня удивила одна его фраза: «С деньгами в Беларуси проблема: Россия перестала нам давать деньги». Вместо того, чтобы думать, как развивать предприятия, бизнес, как зарабатывать деньги, они думают: как бы Россия им дала денег просто так?

Анатолий Мышкевич не собирается отказываться от попыток добиться выполнения чиновниками и народными избранниками своих обязательств:

– Я никогда не отступаю. Опять буду писать в «совет депутатов», чтобы мне дали ответ: за существование независимой Беларуси сколько всего было денег потрачено на эту улицу? Этот частный сектор выглядит так, как будто из бюджета города на него не было выделено ни копейки. А деньги, я считаю, должны распределяться равномерно. Потому что это деньги людей, которые здесь живут и работают на гродненских предприятиях.

У Анатолия Мышкевича уже есть опыт успешных общественных кампаний: в ответ на собранные им 200 подписей под коллективным обращением чиновники пообещали установить освещение на площадке для сбора мусора.