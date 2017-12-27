10 громких коррупционных дел 2017 года 27.12.2017, 13:52

2,305

Этот год не прошел без громких коррупционных скандалов и процессов.

«Радыё Свабода» вспомнила самые заметные из них.

1. Дело футбольного арбитра Жукова: слезы не помогли

5 января 2017 года была поставлена точка в судебном процессе, который еще в декабре прошлого года начался в суде Центрального района Минска.

Известного футбольного арбитра и чиновника Белорусской федерации футбола Андрея Жукова судили за взятку. В суде было доказано, что Жуков брал за назначение судей на определенные матчи по 100-200 долларов. Еще до суда он компенсировал нанесенный ущерб, а в последнем слове со слезами на глазах просил суд о милости. Коллеги из БФФ также заступились за Жукова.

Но все это мало помогло - экс-директора департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола осудили на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мингорсуд оставил этот приговор почти без изменений.

Андрэй Жукаў

2. Дело бывшего директора «Миноблавтотранса»: как экс-депутат стал коррупционером

В марте был осужден на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества директор «Миноблавтотранса», бывший депутат Верховного Совета 12 созыва и бывший милиционер Виктор Русак.

Суд признал его виновным в хищении государственного имущества и нанесении других убытков через превышение служебных полномочий. По данным следствия, Виктор Русак на деньги предприятия приобретал мебель для собственного дома, организовывал банкеты и поездки в Вильнюс, использовал труд подчиненных на загородном участке, воровал запчасти для собственного автомобиля. У бывшего парламентария арестовали имущество на 500 тысяч долларов.

В суде также прозвучало, что в 1999 году Виктор Русак был фигурантом уголовного дела о гибели 53 человек в массовой давке на Немиге. Его подозревали в служебной халатности, так как начальник столичной милиции общественной безопасности должен был обеспечить порядок на празднике пива, который закончился гибелью стольких людей. Однако до суда дело не дошло, в 2002 году ее закрыли, потому что вышел срок давности.

3. Дело ошмянских таможенников

В начале марта в Заводском районном суде Минска начался процесс над 7 бывшими сотрудниками Ошмянской таможни, которых обвиняли в получении взятки.

По информации прежних заявлений КГБ, взяточничеством на Ошмянской таможни якобы занимались поголовно почти все руководители и рядовые сотрудники, всего у них было изъято несколько миллионов долларов незаконно полученных денег.

До конца года еще в ряде районных судов Минске и в Минском областном суде прошли аналогичные процессы над ошмянскими таможенники, несколько десятков человек в результате были осуждены на заключение с конфискацией имущества. Причем наибольшие сроки получили те таможенники, которые не признавали себя виновными. А некоторым подсудимым, которые на процессах давали показания на себя и на бывших коллег, повезло получить условные сроки.

Среди осужденных к заключению оказался и белорусскоязычный сотрудник Ошмянской таможни, общественный активист Алесь Юркойть, который до сих пор продолжает бороться за то, чтобы суд его оправдал.

Одним из последствий дела ошмянских таможенников стала полная ликвидация Ошмянской таможни как учреждения.

Алесь Юркойць у судзе

4. Дело заместителя председателя «Беларусбанка»: вложил взятку в ценные бумаги

В июле суд Центрального района Минска начал рассматривать дело первого заместителя председателя правления «Беларусбанка» Геннадия Господарика и начальника департамента банка Николая Цырто.

За несколько месяцев в суде было доказано, что банкиры получили в общей сложности около полумиллиона долларов взяток за то, что через служебное положение способствовали знакомым бизнесменам.

Взятки экс-заместителю председателя «Беларусбанка» Геннадию Господарику составили, по информации суда, почти 200 тысяч долларов. Потратил он эти деньги на покупку ценных бумаг.

В последнем слове Господарик просил о милости на том основании, что вернул государству ценные бумаги, да хвалил суд за «хорошую организацию судебного процесса». В результате он получил 7,5 лет лишения свободы. А его подчиненный Цырто, который частично не признавал вину, - на полтора года больше.

Генадзь Гаспадарык і Мікалай Цырто ў судзе

5. Дело заместителя министра МЧС Бегуна: о нем до суда высказался Лукашенко

В сентябре в Заводском суде Минска начались слушания по одному из самых громких коррупционных дел года - делу бывшего заместителя министра чрезвычайных ситуаций Дмитрия Бегуна.

Взятка, которую инкриминировали бывшему заместителю министра, - несколько тысяч долларов - не отмечалась большими размерами на фоне других коррупционных историй. Зато дело прозвучало на всю страну благодаря Лукашенко.

Еще в марте, сразу после ареста Дмитрия Бегуна, правитель рассказал о нем на встрече с рабочими в Могилеве: «Брал взятки. На месте взяли всех. Чего на меня обижаться? Все одинаковые перед законом, и министр, и заместитель министра. Светит 8 лет минимум».

Кстати, согласно следствию, чтобы получить последний «кусок» взятки, Бегун якобы торопил знакомого бизнесмена, так как собрался в отпуск на Гоа.

Как в воду глядел Лукашенко. Через полгода суд на самом деле приговорил Бегуна к 8 годам колонии с конфискацией имущества. После процесса друзья экс-заместителя министра говорили, что обвинительный приговор был предрешен.

Дзьмітры Бягун у судзе

6. Дело о договорных футбольных играх: почему упомянули о БАТЭ

В конце сентября начался второй за год процесс о коррупции в белорусском футболе - по так называемому делу о «договорняках». Перед Первомайским районным судом Минска стали сразу 14 бывших и действующих белорусских футболистов и гражданин Украины, которых обвиняли в организации договорных результатов футбольных игр в первой лиге и на Кубке страны. Во время слушаний прозвучало, что «договорняк» готовился и в кубковой игре клуба «Гранит» - Микашевичи с чемпионом страны БАТЭ, но до реализации «преступного плана» дело не дошло.

Всех фигурантов дела признали виновными и приговорили, два из них даже получили реальные сроки ограничения свободы. Но главным результатом процесса стало то, что было доказано: масштабная коррупция проникла даже в самый любимый народом Беларуси вид спорта, в футбол.

У судзе

7. Дело бывшего главы "Белкоопвнешторга": Подсудимый скрывался от фотокамер

Дело гендиректора предприятия "Белкоопвнешторг" Владимира Забродского размерами уступала прошлогоднему делу председателя «Белкоопсоюза» Сидько, у которого во время следствия нашелся дом на Канарах, но во многом его напоминало.

Так же бессовестно, по информации суда, руководители из системы «Белкоопсоюза» брали взятки от деловых партнеров, но Забродский якобы действовал еще с большей фантазией: как посчитал суд, он брал деньги за то, что его организация отдавала коммерческим фирмам долги. Размер взяток, который насчитал суд Забродскому, не такой уж и большой - около 7 тысяч долларов, а вот арестованные на счете управляющего деньги впечатляют: более 400 тысяч рублей.

В суде Владимир Забродский не признал себя виновным и упорно скрывал лицо от фото- и телекамерами. Суд назначил ему 7 лет с конфискацией.

Уладзімер Забродзкі ў клетцы размаўляе з адвакатам і адварочваецца ад камэр

8. Дело исполнительного директора «Беларусбанка»: переводил деньги на Кипр через известного футболиста

Еще в Центральном суде Минска не закончился суд над начальниками из «Беларусбанка» Господариком и Цырто, как в октябре в Московском суде начался новый процесс - над бывшим исполнительным директором того же банка Анатолием Боговиком.

Как выяснил суд, Анатолий Боговик, работая руководителем расчетного центра пластиковых карточек банка, получил взятки на 94 тысячи долларов за услуги начальника фирмы, которая занималась поставками банковского оборудования. В суде выяснилось, что часть незаконно полученных денег молодой топ-менеджер перечислял на Кипр на имя своего отца, капитана минского «Динамо» 1970-х.

Анатолий Боговик признал вину полностью, суд дал ему 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Анатоль Багавік у судзе

9. Дело чиновника из Партизанского райисполкома: взлетел на должность из БРСМ

«Я обманул, это мой крест на всю жизнь», - говорил со скамьи подсудимых Николай Петрамович, бывший заместитель председателя Партизанского райисполкома, которого осенью судили за мошенничество и взяточничество.

По данным следствия, Петрамович набрал у знакомых денег на десятки тысяч долларов, а долги не вернул. За что брал деньги? Кому-то обещал продвижение по очереди на квартиру, кому-то - автомобиль по выгодной цене, у кого-то брал в долг под проценты.

Запутавшись в махинациях, чиновник сбежал из страны и был объявлен в розыск, через какое-то время вернулся и сдался правоохранителям.

Мошенничество бывшего активиста БРСМ и «депутата» горсовета от Коммунистической партии Николая Петрамовича Первомайский районный суд Минска оценил в 9 лет колонии с конфискацией имущества.

Мікалай Петрамовіч у судзе

10. Дело председателя солигорского райисполкома: «Мое дело сфальсифицировали»

В начале декабря Минский областной суд приговорил за взятку к 8 годам колонии с конфискацией имущества Александра Римашевского - бывшего председателя Солигорского райисполкома, одного из самых опытных и авторитетных «вертикальщиков» Минской области.

Александр Римашевский на процессе не признавал себя виновным, в последнем слове назвал свое дело сфальсифицированным, а после оглашения приговора заявил, что будет его обжаловать.

Обвинение инкриминировало экс-председателю Солигорского райисполкома получение 16900 долларов взятки. По данным следствия, он брал деньги с коммерческой организации за то, что как руководитель районной вертикали добивался возвращения долга хозяйств района перед этой организацией. Но поскольку последний эпизод - получение Римашевским взятки в 2900 долларов - проходил «под контролем» правоохранителей в рамках так называемого следственного эксперимента, суд постановил взыскать с осужденного лишь 14 тысяч долларов.

Приговор Александру Римашевскому еще не вступил в силу.