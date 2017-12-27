Илон Маск рассказал, что он держит в уме уже пять лет 3 27.12.2017, 13:48

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Илон Маск

Новое изобретение будет представлено сразу после выхода на рынок кроссовера Model Y.

Основатель компании Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter заявил о том, что планирует выпустить электропикап.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it. — Elon Musk (@elonmusk) 26 декабря 2017 г.

По словам Маска, пикап Tesla будет представлен сразу после выхода на рынок кроссовера Model Y (2019-2020 год). Кроме того, он добавил, что уже на протяжении пяти лет держит в уме основные технические элементы данной модели.

Ранее Tesla представила электрический грузовик и спорткар. Грузовик Tesla может проехать без подзарядки 800 километров, а после получасовой зарядки еще 650 километров. При максимальной загрузке (около 36 тонн) он разгоняется от 0 до 100 километров в час за 20 секунд.