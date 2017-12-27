Где белорусу купить новогодние подарки в самый последний момент

Где белорусу купить новогодние подарки в самый последний момент2
- 27.12.2017, 13:58
- 1,178
Лайфхак для самых занятых и забывчивых.
На работе уйма дел, дома тоже некогда отдыхать. Нужно ведь к праздникам квартиру убрать и горошком для оливье закупиться. В этой суете нередко забываешь купить подарок дальнему родственнику или другу, который пригласил на вечеринку. Но переживать не стоит. Забежать за подарком можно и по дороге в гости. Команда tam.by собрала топ мест, где можно найти подходящий презент.
Продуктовый магазин
В больших продуктовых магазинах можно найти почти все. В качестве подарка можно выбрать классику: вино, заморский сыр, кофе, чай, торт. Или выбрать вариант необычнее и купить специи или дорогой соус. В зависимости от магазина там может быть косметика и парфюмерия, детские игрушки. Некоторые магазины работают до 2 ночи. Так что с пустыми руками точно в гости не приедете.
Рождественская ярмарка
В разгар праздников рождественские ярмарки в центре Минска работают до позднего вечера. И те, кто в последний момент ищет подходящий подарок, смогут найти там много интересного. Елочные игрушки, варежки и носки, подарочные наборы и многое другое. Главное, сильно не увлекаться глинтвейном и помнить, что вас ждут в гости.
Аптека
Если вам на пути попалась только аптека, смело заходим. В современным фармацевтических магазинах есть не только таблетки с витаминами. Там можно найти средства по уходу за лицом и телом, натуральный чай из травяных сборов, детские товары. Наконец, бабушка будет очень рада новому аппарату для измерения давления.
Подземный переход
В подземке можно встретить не только бойких цветочниц, но и продавцов одежды, варежек, зонтов, сумок и попугайчиков. Наверняка, подарок на скорую руку здесь найти можно. А теплые шерстяные носки, которыми торгуют бабули, уже можно назвать местным трендом. Они станут отличным подарком.
Киоск «Белсоюзпечать»
Киоски «Белсоюзпечати» давно обзавелись товарами, которые вполне сгодятся для подарков. Здесь есть и книги, и сувениры, и небольшие игрушки, и открытки. А в больших киосках с кофемашинами можно найти конфеты и шоколадки. В крайнем случае всегда можно подобрать журнал, который будет соответствовать интересам того, к кому в гости вы идете.
Интернет
Это, пожалуй, самый простой, удобный и очевидный вариант, о котором многие забывают. Конечно, курьер не привезет заказанный в интернет-магазине подарок за считанные часы, но можно купить билеты в театр, на концерт или на рейс в Прагу. Распечатываем билеты — подарок готов. Это же можно провернуть с подарочными сертификатами.