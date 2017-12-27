Где белорусу купить новогодние подарки в самый последний момент 2 27.12.2017, 13:58

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Лайфхак для самых занятых и забывчивых.

На работе уйма дел, дома тоже некогда отдыхать. Нужно ведь к праздникам квартиру убрать и горошком для оливье закупиться. В этой суете нередко забываешь купить подарок дальнему родственнику или другу, который пригласил на вечеринку. Но переживать не стоит. Забежать за подарком можно и по дороге в гости. Команда tam.by собрала топ мест, где можно найти подходящий презент.

Продуктовый магазин

В больших продуктовых магазинах можно найти почти все. В качестве подарка можно выбрать классику: вино, заморский сыр, кофе, чай, торт. Или выбрать вариант необычнее и купить специи или дорогой соус. В зависимости от магазина там может быть косметика и парфюмерия, детские игрушки. Некоторые магазины работают до 2 ночи. Так что с пустыми руками точно в гости не приедете.

Рождественская ярмарка

В разгар праздников рождественские ярмарки в центре Минска работают до позднего вечера. И те, кто в последний момент ищет подходящий подарок, смогут найти там много интересного. Елочные игрушки, варежки и носки, подарочные наборы и многое другое. Главное, сильно не увлекаться глинтвейном и помнить, что вас ждут в гости.

Аптека

Если вам на пути попалась только аптека, смело заходим. В современным фармацевтических магазинах есть не только таблетки с витаминами. Там можно найти средства по уходу за лицом и телом, натуральный чай из травяных сборов, детские товары. Наконец, бабушка будет очень рада новому аппарату для измерения давления.

Подземный переход

В подземке можно встретить не только бойких цветочниц, но и продавцов одежды, варежек, зонтов, сумок и попугайчиков. Наверняка, подарок на скорую руку здесь найти можно. А теплые шерстяные носки, которыми торгуют бабули, уже можно назвать местным трендом. Они станут отличным подарком.

Киоск «Белсоюзпечать»

Киоски «Белсоюзпечати» давно обзавелись товарами, которые вполне сгодятся для подарков. Здесь есть и книги, и сувениры, и небольшие игрушки, и открытки. А в больших киосках с кофемашинами можно найти конфеты и шоколадки. В крайнем случае всегда можно подобрать журнал, который будет соответствовать интересам того, к кому в гости вы идете.

Интернет

Это, пожалуй, самый простой, удобный и очевидный вариант, о котором многие забывают. Конечно, курьер не привезет заказанный в интернет-магазине подарок за считанные часы, но можно купить билеты в театр, на концерт или на рейс в Прагу. Распечатываем билеты — подарок готов. Это же можно провернуть с подарочными сертификатами.