«Ждут решения по «транспортному налогу» и шокированы количеством залоговых авто» 4 27.12.2017, 14:16

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Чем белорусским водителям запомнится 2017-й год.

В конце года принято подводить итоги. Делается это, следует понимать, чтобы подчеркнуть успехи, учесть ошибки и постараться последние не совершать впредь. Как говорится, умный учится на чужих ошибках, нормальный - на своих, дурак не учится вовсе, пишет сайт abw.by.

И все же один несомненный положительный момент в том, чтобы оглянуться и "вспомнить все", есть: этот год был не самым плохим.

Под занавес 2017-го журналисты спросили у водителей, чем эти 12 месяцев им запомнились больше всего.

Громом среди ясного июльского неба для многих стала новость о том, что теперь при регистрации ввезенных из Европы автомобилей потребуется свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств. Возникла неразбериха, люди не знали, где можно получить такой документ, и возмущались, что никакой предварительной информации по этому поводу не было. Ситуация усложнялась тем, что в разных городах требования к автовладельцам предъявлялись разные, а на некоторые вопросы (например, что делать, если автомобиль ввезен до 1 июля, а ставится на учет после этой даты) и вовсе не находилось ответа. Наконец, стало известно, что для физических лиц решено было сделать отсрочку еще на год - до 1 июля 2018 года, а это значит, что с СБКТС нам еще предстоит разобраться. За этот вариант проголосовали 3% читателей.

В конце осени 2017-го состоялось торжественное открытие завода "БелДжи". Мероприятие прошло на самом высоком уровне, кульминацией его стала презентация новой модели Geely Atlas для белорусского рынка. Этот "кейс", как любят выражаться пиарщики, мог бы стать примерным, ведь в кои-то веки даже независимые эксперты согласились с конкурентоспособностью новинки. Но последующая ложка дегтя испортила всю бочку меда: цены на Atlas для физлиц мы до сих пор не знаем, а на "выгодные льготные условия приобретения" уже и надеяться не смеем. С "Атласом" 2017-й будет ассоциироваться для 6%.

А вот 9% респондентов предпочитают вспоминать, что нынешний год прошел на удивление под знаком стабильности цен на топливо. И хотя стоимость топлива менялась за этот период 6 раз, удорожание по карману "не било": например, за год стоимость бензина АИ-92-К5 увеличилась с 1,11 до 1,19 рубля за литр (на 7,2%), АИ-95-К5 - с 1,19 до 1,27 (на 6,7%).

Громкими уголовными делами в отношении высокопоставленных чиновников из ГАИ и Минтранса запомнится год для 10% наших читателей. Как все хорошо помнят, в марте суд приговорил бывшего и.о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил женщину, к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. А к концу лета было завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц Транспортной инспекции: следователи выявили более 110 эпизодов и 81 тыс. рублей взяток.

Автомобильные новинки 2017-го будут вспоминать 10% участников опроса. Обо всех мы старались рассказывать вам: и о Lada Vesta SW и SW Cross, и о Lifan Myway, и о Volkswagen T-Roc, и о многих других.

Немало водителей - 11% - ждали либерализации административного законодательства, особенно в части привлечения за нарушения скоростного режима: нам сперва пообещали, что "гонщиков" теперь лишать права управления ТС не будут. Но пока законопроект блуждал по коридорам законодательной власти, про обещание забыли.

На втором месте по популярности - 16% - оказался вариант, что уходящий год будет помниться "вскрытой массовой схемой мошенничества с продажей автомобилей, оформленных в залог в РФ". Трудно поверить, но количество пострадавших, вышедших на связь с редакцией, уже перевалило за полсотни человек! Об этом мы писали очень много и будем держать вас в курсе и дальше.

Но на первом месте, что неудивительно, оказалась проблема пересмотра механизма взимания госпошлины - 35%. Именно "транспортный налог" спровоцировал отказ каждого второго автомобилиста проходить техосмотр. Последняя информация: уже готов проект указа по изменению системы взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Правда, помня историю с лишением "прав" за скорость, пока не будет стоять последняя подпись, рассчитывать на что-то преждевременно.

Итак, этот год уходит. Моложе он нас не сделал, пару раз "подставлял", скупо радовал. Но он был, и спасибо ему за это. А уж будущий наверняка будет лучше!