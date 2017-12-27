Как жители деревни под Слуцком вызвали власти «на ковер» 10 27.12.2017, 14:33

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Фото: Елена Бадьина

В деревне Радичево Слуцкого районе нет хорошей питьевой воды и света на улицах.

Завод «Металлист», на котором работало большинство жителей, давно закрыт, а также детский сад, клуб, столовая и баня.

Сельские улицы разбивают грузовики и трактора во время уборки, зимой их «никто не чистит». Жители села написали коллективную жалобу в райисполком, и в деревню приехала комиссия. О чем говорили деревенские жители с представителями власти рассказывает kurjer.info.

Деревня Радичево расположена в 13 километрах от Слуцка. Сейчас в селе живёт около ста человек.

Раньше большинство жителей трудились на заводе «Металлист», который выпускал садово-огородные принадлежности и другие изделия из металла, но семь лет назад его закрыли.

Один из домов на въезде в деревню

При въезде в деревню с одной стороны — заколоченный дом, с другой — заросший мелкой порослью пустырь, тут же — заброшенные здания детского сада и клуба без окон и дверей.

Несколько более крепких домов расположились на центральной улице. Есть в деревне и продуктовый магазин.

Людмила, жительница Радичево, рассказывает о проблемах села. В здании позади неё раньше был детский сад

«Работы в Радичево нет, — сказала Людмила, жительница деревни. — Раньше я работала на заводе, а сейчас полеводом в соседнем хозяйстве — за пять километров. Нами никто не занимается: все брошенное, зарастает деревьями и кустами, ничего не видно, автобус к нам не ходит, на улице две лампочки на всю деревню».

Опоры линий электропередачи сгнили и накренились

«Света на улицах нет. Опоры, которые держат провода, деревянные, сгнили насквозь, почти висят на проводах, — отметила другая жительница. — Года два назад провода упали на сухостой, ведь никто под столбами не косит, все полыхнуло сразу. Сгорел дом. Руины так и стоят, никто не сносит. Хатынь. А ведь в деревне живут не только старики, есть и молодые люди, дети».

«Вода очень плохая — коричневая, постоит — оседают осколки ржавых труб, водопровод есть, колонки, но везде вода такая же. Раньше работала водонапорная башня, вода была лучше, — говорит местный житель. Но ведь её нужно ремонтировать и содержать в порядке».

О чем говорили в «ленинской комнате»

Около 50 жителей Радичево пришли на встречу с представителями власти. Они собрались в бывшей «ленинской комнате» закрытого завода. Со слов сельчан, для этого ее отмыли, повесили шторки на окна, хотя комната не отапливается и стены отсырели насквозь.

Перед началом встречи в зале было шумно, люди в который раз обсуждали наболевшее:

— Налоги платим за дороги, а никому не проехать: ни свату ни брату, все разбито.

— А вода! Сплошная ржавчина и вонь! Как постоит — стенки кастрюли черные.

— Как уборка — все трактора, грузовики с бураками, комбайны через деревню едут, пыль столбом, окна раскрыть нельзя. Дорогу разбили вконец! Почему нельзя пустить их в обход?

— Хоть бы открыли баню, ну два раза в месяц давали бы людям помыться по-человечески. Ладно летом, на улице вода нагреется, хоть душ. А что делать зимой и осенью?

Проблемы села жители подробно описали в коллективной жалобе, направленной в райисполком, поэтому приехавшие начальники объясняли сложившуюся ситуацию.

Линия электропередачи — ничья

Разруху в деревне члены комиссии связывают с закрытием завода «Металлист», всe имущество которого было передано на баланс ЖКХ.

«Здание завода нужно содержать, его никто не покупает, оно приносит только убытки, что с этим делать — не знаем, — сказал Дмитрий Бондаревич, заместитель председателя райисполкома по ЖКХ. — Имущество завода передавали в комплексе, но опор уличного освещения на балансе «Металлиста» не было. Столбы гнилые обследуем, некоторые ещё простоят. Но линии электропередачи восстановить не сможем. Это непрофильное направление для ЖКХ».

Жители беспокоятся, что столбы могут упасть и покалечить детей

Как оказалось, по словам председатель Слуцкого районного «совета депутатов» Виктора Ражанца, Слуцкие электросети к столбам в Радичево отношения не имеют: «Линий электропередачи на балансе электросетей нет. Ничьи. Будем решать проблему, может, силовым решением райисполкома.

Среди 208 населённых пунктов района Радичево единственное, где такая ситуация».

Лампочки представители ЖКХ обещали вкрутить там, где возможно, но опоры линий электропередачи восстановить не в состоянии.

Самый больной вопрос — вода

В селе есть водонапорная башня, но несколько лет назад еe закрыли и подключили водопровод напрямую из скважины.

Здание закрытого завода «Металлист» и неработающей водонапорной башни

Жители жалуются, что вода летом поступает не во все дома, она рыжего цвета, с густым осадком и воняет. Они связывают ухудшение качества воды с тем, что водопроводные трубы старые, ржавые, к тому же вода не отстаивается, как это было раньше в водонапорной башне. Вода из скважины раньше поступала с большей глубины, потому что стояло восемь труб. Со временем они износились. Их не меняли, а просто доставали и выбрасывали.

«Осталось полторы трубы 9,5 метров, а было восемь, каждая — по семь метров. Я работал, я знаю. Вот и вода такая», — сказал один из местных жителей.

Приехавшие специалисты не смогли объяснить жителям, почему вода плохая и что именно в ней содержится. «У вас маленькое потребление, в трубах вода застаивается, дополнительные запахи от этого, возможно. Может, уровень вод поднялся. Отремонтировать стоит сумасшедших денег».

«Зимой вода чуть лучше, но когда нагреешь, пить невозможно. Отдаeт гнилью. Лаборантка, которая брала пробу, сказала — для технических нужд. Водоканал приезжал. Санстанция тоже. Но ничего не сделали», — сказала местная жительница.

Представители власти предложили жителям покупать питьевую воду или сброситься и за свои деньги построить новый водопровод. Хотя и высказали сомнение, что в новом водопроводе вода будет лучше, ведь причина плохого качества воды до сих пор не установлена.

«Чтобы все дороги в районе отремонтировать, нужно 200 лет»

Дороги асфальтированной в Радичево нет. Та, что ведeт к населeнному пункту, грунтовая, больше похожа на стиральную доску, — говорят сельчане. Автобус в деревню не заходит, только до Уланово, что примерно в двух километрах от села.

Люди уверяют, что в последние годы большегрузный транспорт и сельхозтехника разбили дорогу в деревне. Жители в засушливые дни преграждают проезд по единственной улице села, чтобы не задыхаться от пыли, но эта мера действует временно.

Они обращались к председателю «Витко-Агро», чтобы он привeл в порядок дороги, разрушенные его сельхозтехникой. Но пока ничего не меняется.

«Почему грейдер не чистит центральную улицу, — говорит местная жительница, обращаясь к директору ДРСУ № 125. —Ззимой мы не должны бегать, сами искать, кто почистит. Это ваша улица, пусть приедут и почистят, когда снег или грязь. Это вы не даeте такого распоряжения».

Дмитрий Драган, директор ДРСУ, объяснил ситуацию с дорогами нехваткой грейдеров и отсутствием средств: «Чтобы отремонтировать все дороги в районе, нужно 200 лет. Катастрофически не справляемся. На весь район два грейдера. В первую очередь чистим там, где автобусные маршруты и школьный автобус ходит».

После сельского схода жители Радичево не сразу отпустили представителей власти и просили решить проблемы села

«Хотим мыться, хотя бы два раза в месяц». О бане договорились

Баня в Радичево принадлежит ЖКХ, она была закрыта полтора года назад. Говорят, что нерентабельно содержать. Жителей в деревне мало, а когда повысили цену на услуги бани и сняли государственные дотации, то людей ходить стало ещё меньше.

«Если ходят и платят, то затраты на содержание хоть как-то окупаются, а если посетителей мало, то приходится цену ещё поднимать и люди совсем не ходят», — сказал специалист ЖКХ.

Жители села просили, чтобы баня работала хотя бы два раза в месяц в холодное время года, ведь другой возможности помыться нет. Правда, платить больше шести рублей для них дорого.

Вопрос работы бани решили на месте. Начальство пообещало в холодный период её запустить, правда, для этого нужно починить душ, батареи, подклеить плитку. Банщика нашли тут же в зале.

Виктор Ражанец, председатель Слуцкого районного Совета депутатов, беседует с местными жителями

Что добавили сельчане к новогоднему поздравлению председателя райсовета

Встреча закончилась, Виктор Ражанец поздравил сельчан с наступающим Новым годом, пожелал взаимопонимания друг с другом, чтобы приезжали дети и внуки. А самое главное — здоровья.

Закончить выступление на позитивной ноте не удалось, потому что ответом на поздравление были встречные вопросы: «Так как приедут дети, если дороги нет?», «А какое здоровье, если вода плохая?».

Жителям Радичево пообещали прислать письменный ответ на коллективную жалобу

Жителям Радичево пообещали прислать письменный ответ на коллективную жалобу.

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