Дарья Блашко: Просили федерацию о мирном решении - получили вылитую грязь 10 27.12.2017, 14:33

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Фото: Денис Костюченко, «Биатлон Онлайн»

Белорусская биатлонистка с украинским паспортом ответила на обвнинения журналистов.

Белоруска Дарья Блашко, которая может продолжить выступать за Украину, ответила на слова журналиста «Спортивной панорамы» Руслана Васильева, который раскрыл некоторые подробности запросов спортсменки, пишет «Трибуна».

- Уважаемые болельщики! Я не попадала ни под какое-либо влияние, у меня есть свои мозги, свое видение ситуации, если вы хотите верить в то, что пишет этот «уважаемый журналист», который позволяет себе обвинения в допинге основанные исключительно на его личных догадках, и различные словечки как «блоха» и так далее – это ваш выбор...

Но мы никогда не требовали суперусловий и на все сборы ездили на личном автотранспорте, заправляли его и чинили, что вылилось нам также в немалую копеечку, плюс к тому проживание на кубке ИБУ однажды было за личные деньги (и это защищая цвета флага!), плюс были и поездки за личные деньги на сборы. Внимание, вопрос: будем ли мы, зная такую ситуацию и смирившись с ней (т.е. вкладывая все заработанные деньги и залезая в долги), требовать заоблачные суммы на подготовку, заранее зная, что мы их совершенно не получим. За эти годы вы ни разу от нас не услышали жалобного интервью, что мне, такой «звезде», денег не дают, выкручивались и справлялись. Мы и дальше готовы были вкладывать и искать деньги на подготовку, но, несколько раз связываясь с Руководителем Федерации, получали отказ даже на простой диалог. После принятия решения в самом начале июля мы пришли в Федерацию, и нам посчастливилось встретить Руководителя и обговорить с ним уход. Просили о мирном разрешении ситуации и вроде как обо всем договорились. Но на сегодняшний день получили вылитую грязь и публичное очернение личности.

Кому верить решать вам, мы не претендуем на правду, т.к. она не бывает однобокой. Но мы очень мотивированы к результатам и это самое основное в спорте. Время все расставит по своим местам, у каждого свой путь в спорте и каждый вправе идти именно этим путем. Все сказанное мной в интервью является мыслями и видением со стороны спортсмена, а позицию тренера вы еще узнаете в дальнейших интервью. На сегодняшний день мы просто ждем ответа, да или нет.