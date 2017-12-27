Перестрелка на кондитерской фабрике в Москве: Что известно на данный момент 5 27.12.2017, 14:43

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Фото: агентство «Москва»

Полиция заняла территорию фабрики, но захвативший заложников бизнесмен Аверьянов не найден.

Утром 27 декабря директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу по посетителям предприятия и забаррикадировался в здании.

Один человек погиб. Сам Аверьянов объяснил свои действия тем, что у него пытались отобрать фабрику в результате рейдерского захвата. «Дождь» собрал главное, что известно о случившемся.

Что произошло

О том, что полиция получила информацию о стрельбе по адресу, где располагается фабрика «Меньшевик» (улица Иловайская, дом 20), в 10 утра cообщило агенство «Москва». Позже в пресс-службе МВД сообщили, что утром там произошел конфликт «между хозяйствующими субъектами». Один из его участников выстрелил в оппонента. По данным «Интерфакса», стрелявший был бывшим директором предприятия Ильей Аверьяновым (впрочем, по данным СПАРК, он до сих пор является директором) с ним ведутся переговоры, а убитый был охранником (об этом позднее сообщили в Следственном комитете). Агентство «Москва» сообщило о четырех пострадавших.

Полиция окружила здание, но пока не задержала нападавшего. В правоохранительных органах также опровергли, что стрелявший захватил заложников. О том, что стрелявший взял несколько человек в заложники, ранее писало РИА «Новости».

Телеграм-канал Mash пишет, что среди раненых могут быть судебные приставы, которые занимались взысканием долгов фабрики. По его данным, Илья Аверьянов приехал на фабрику сегодня вместе со своей сестрой Екатериной Аверьяновой (судя по форумам, где обсуждаются ненадежные работодатели, она занимала пост заместителя генерального директора по финансам). Когда Аверьянов увидел, что на месте работают судебные приставы, он открыл огонь из винтовки. По данным Mash, Аверьянова заперла здание фабрики, что помешало скорой помощи попасть на место и оказать помощь раненому охраннику, который скончался от ранений.

На данный момент полиция вошла на территорию фабрики и начала зачистку здания. Однако бизнесмен Аверьянов пока не найден.

Мотивы стрелявшего

Устроивший стрельбу Илья Аверьянов заявил Business FM, что открыл стрельбу, потому что у него отобрали предприятие представители «банды кавказской, осетинской во главе с двумя прокурорами» — зампрокурора ЮВАО Дударовым и зампрокурора Западного округа, имя которого он не назвал.

«У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — рассказал он.

Юрист «Меньшевика», генеральный директор юридической компании ООО АСК Тимур Бакиралиев рассказал Дождю, что последняя крупная стычка Аверьянова и представителей той самой «банды», о которой он рассказал, произошла летом этого года. В ходе их визита на фабрику, по словам адвоката, они избили Аверьянова и украли из сейфа около трех миллионов рублей. Бакиралиев рассказал, что созванивался с Аверьяновым во время штурма и тот рассказал, что «только отстреливался».

Фото: агентство «Москва»

Что известно о фабрике

Как следует из материалов многочисленных судов, в которых участвует «Меньшевик» и связанные с ним и Аверьяновым юрлица, еще в 2007 году одно из них, ЗАО «Регион 101», взяло в долг порядка 70 миллионов рублей у малоизвестной компании «Денэм холл», продав ей векселя. «Денэм холл» предоставляет финансовые услуги, но при этом с 2008 года, как следует из данных СПАРК, не вылезает из убытков.

С конца 2010 года «Денэм холл» начал судиться с «Меньшевиком», требуя вернуть долг. Тяжба продолжается по сей день. Четыре года назад компании заключили мировое соглашение, в котором согласовали график выплат по долгу — должники обязались вернуть долг в течение года вместе с процентами в размере 30% годовых — всего 91 миллионов рублей. Стороны договорились, что залогом станут здания фабрики на Иловайской, дом 20. Стоимость обоих зданий оценили в 200 миллионов рублей, право аренды земельного участка под ними — еще в 20 миллионов рублей.

«Меньшевик», судя по решениям суда, и после этого не смог расплатиться с «Денэм холлом» — просрочил выплаты. Тогда кредитор решил получить причитающийся по мировому соглашению залог — здания на Иловайской. Недвижимость перешла от «Меньшевика» к «Денэм холлу» по решению суда еще в 2014 году.

Но «Меньшевик» продолжал борьбу: требовал вернуть ему разницу между стоимостью зданий на Иловайской и долгом перед «Денэм холлом». Тот в ответ подавал иски о банкротстве. И в конце прошлой недели кассационная инстанция в очередной раз отклонила требования «Меньшевика».

В картотеке арбитражных дел есть запись о том, что Арбитражный суд Москвы 18 января рассмотрит иск о банкротстве «Меньшевика». В картотеке есть данные о судебных процессах, в которых участвовала фабрика. В частности, в 2013 году в суд на нее подал Департамент городского имущества города Москвы за неуплату аренды на сумму более 627 тысяч рублей.

С 2008 года фабрика пыталась оспорить судебные решения по искам Трудовой инспекции, однако Арбитражный суд отказал в удовлетворении. Компанию привлекали к административной ответственности за невыплату денег уволенному работнику. Фабрику также штрафовали на 50 тысяч рублей за то, что там несколько лет не платили за негативное воздействие на окружающую среду.

На форумах, посвященных обмену информацией о работодателях, Аверьянова называют мошенником за долги по зарплате перед работниками. Некоторые сообщали также о физическом насилии в отношении работников. В интернете также существовал сайт «Народ против вора-мошенника Аверьянова И.И. и его прислуги!», сейчас он доступен в кэше.

Согласно сервису по проверке контрагентов «За честный бизнес», по адресу, где находится фабрика «Меньшевик», на имя Аверьянова зарегистрированы три предприятия: ООО КФ «Меньшевик», ООО «БДЛ Кэпитал» и ООО «БДЛ Менеджмент». Они занимаются производством какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

По факту стрельбы Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили в пресс-службе СК. По версии следствия, Аверьянов вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, от которых погиб охранник.