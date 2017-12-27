МИД Украины взял на работу кота 4 27.12.2017, 14:34

1,235

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Дипломаты заверили, что кот по кличке Амбассадор будет достойно и безвозмездно выполнять свои задачи.

В здании министерства иностранных дел Украины будет жить кот Амбассадор. Об этом сообщил в Twitter директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

«Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!» - отметил дипломат.