Бунт в гомельской школе: Родители требуют назначить нового директора 3 27.12.2017, 14:59

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Родители учеников школы №67 добились увольнения скандального директора, но на этом не остановились.

Родители учеников гомельской школы №67 направили коллективное обращение в отдел образования и спорта администрации Центрального района Гомеля, Гомельский горисполком и Гомельский облисполком с просьбой назначить на должность директора Владимира Паращенко. Под обращением, размещенном ранее на платформе zvarot.by, подписались 216 человек, пишет gazetaby.com.

«В.Н. Паращенко являлся директором СШ № 67 с момента ее основания в 2000 году. Под его руководством в школе был создан эстетический уклон, сформирован коллектив, заложена основа для получения детьми образования на самом высоком уровне. Усилия директора и коллектива были не напрасны: СШ №67 стала уникальной для Беларуси»,— говорится в обращении.

Авторы обращения подчеркивают, что в настоящее время в связи со сменой руководства в СШ №67 существует острый конфликт, в который вовлечены и педагоги, и родители:

— Это отражается на учениках. Мы считаем, что перед новым руководителем встанет очень сложная задача по возвращению в школу мира и «отката» школы к прежнему бесконфликтному уровню. Мы полагаем, что эта задача под силу В.Н. Паращенко, так как он досконально знаком и с коллективом, и со всеми аспектами функционирования школы. Для этих же целей можно назначить В.Н. Паращенко временно исполняющим обязанности руководителя СШ № 67 на время переходного периода для вывода школы из острого конфликтного состояния.

Напомним, 22 декабря работавшая директором школы с начала учебного года Анна Мельникова была уволена. Этому предшествовал ряд скандалов, о которых независимые СМИ неоднократно сообщали.