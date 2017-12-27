У банка управделами Лукашенко нашлась доля в крупном африканском банке 5 27.12.2017, 15:06

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Курировать торговые отношения с Африкой было поручено Виктору Шейману.

Беларуси в лице Паритетбанка принадлежит 1,59% акций в Банке торговли и развития стран Южной и Восточной Африки (TDB, Trade and Development Bank). Это следует из отчетности африканского банка за 2015 и 2016 годы. По данным tut.by, данная информация актуальна и на данный момент.

В состав набсовета TDB входит заместитель председателя правления Паритетбанка Николай Натынчик. В белорусском банке он курирует управление информационных технологий, отдел финансового мониторинга, службу охраны труда и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Ранее был начальником управления претензионно-исковой работы юридического департамента Беларусбанка.

В 2014 году Александр Лукашенко встречался с президентом, главным исполнительным директором Банка торговли и развития стран Южной и Восточной Африки Адмассу Тадессе. «Мы готовы работать с Африкой, тем более у нас есть опыт советских времен. Мы будем продавать туда свой товар и создавать совместные предприятия для производства соответствующего товара, будем инвестировать в Африку. Без поддержки финансовых институтов весьма сложно это сделать», — заявил Лукашенко. «Если вы нам поможете прийти в Африку, думаю, банк от этого получит только плюсы», — добавил он.

Курировать торговые отношения с Африкой поручено управляющему делами Лукашенко Виктору Шейману. Недавно Лукашенко велел «активнее выстраивать экономическое взаимодействие со странами Африканского континента».

Паритетбанк находится под контролем управления делами Лукашенко. «Вхождение в капитал африканского банка было необходимо для формализации отношений», — утверждает информированный собеседник. По его словам, Trade and Development Bank может предоставить финансирование совместным предприятиям в области машиностроения, сельского хозяйства, добычи и переработки полезных ископаемых, включая нефть.

В 2013 году Банк развития Беларуси заключил рамочное соглашение с Банком торговли и развития стран Южной и Восточной Африки об общих условиях выдачи экспортных кредитов для финансирования приобретения товаров, работ и услуг у резидентов Беларуси со страховым покрытием компании «Белэксимгарант». По информации TUT.BY, в будущем именно Банк развития может заменить Паритетбанк в числе акционеров африканского банка.

Банк торговли и развития стран Южной и Восточной Африки (до 2016 года именовался PTA Bank, сейчас — TDB) был создан в 1985 года в соответствии с соглашением, устанавливающим Зону преференциальной торговли для государств Южной и Восточной Африки (PTA), которая позднее была преобразована в общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA). Банк является институтом развития и торговли COMESA, уделяющим особое внимание проектному и торговому финансированию государственного и частного секторов с целью стимулирования экспортных и импортных торговых потоков между странами COMESA и странами, находящимися за пределами региона. В состав акционеров TDB входят 18 государств Африки (в том числе Эфиопия, Египет, Кения, Бурунди, Танзания, Замбия, Уганда и др.), а также два нерегиональных участника — Народный банк Китая и белорусский Паритетбанк.