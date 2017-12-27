Синоптики рассказали о погоде на завтра 27.12.2017, 15:13

В четверг будет без осадков.

28 декабря погоду Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается облачно с прояснениями, сообщает Гидромет.

Без существенных осадков. Местами слабый туман, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..+3°С, во второй половине дня составит от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу страны. Атмосферное давление существенно не изменится.