Вокзал у Стены плача в Иерусалиме назовут в честь Дональда Трампа 27.12.2017, 15:22

Дональд Трамп

Станция будет построена на пути скоростного железнодорожного маршрута «Тель-Авив - Иерусалим».

В Израиле построят вокзал имени Дональда Трампа. Железнодорожную станцию возведут недалеко от Стены плача в Старом городе Иерусалима. В начале декабря президент США признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился начать подготовку к переезду туда американского посольства, передает «Радио Свобода».

Станция будет построена на пути скоростного железнодорожного маршрута "Тель-Авив - Иерусалим". Как заявил министр транспорта Исраэль Кац, решение о названии вокзала приняли "в знак признания вклада президента США в укрепление статуса столицы Израиля".

6 декабря президент Трамп распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.