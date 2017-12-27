Половина судей в Минске оказались «молодыми специалистами» с минимальным опытом работы

Половина судей в Минске оказались «молодыми специалистами» с минимальным опытом работы1
- 27.12.2017, 15:33
Практически 50% судей районных судов столицы имеют стаж до трех лет.
Об этом рассказал агентству «Минск-Новости» председатель Минского городского суда Павел Коршунович.
«Практически половина судей районных судов столицы имеют стаж до трех лет. Но это хорошо подготовленные специалисты: кроме высшего юридического образования они успешно выдержали квалификационные экзамены, прошли стажировку. Есть и возрастной ценз — кандидат на должность судьи должен быть не моложе 25 лет», - сообщил он.
По словам Коршуновича, сейчас в Минске нагрузка на судей в районных судах — около 83 дел в месяц.
Напомним, судей в Беларуси назначает лично Лукашенко.