«С таким подходом можно забирать детей у абсолютно любой семьи» 9 27.12.2017, 15:42

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Активисты РЭП борются с вопиющим вмешательством в семейную жизнь - декретом №18.

Активисты профсоюза РЭП продолжают бороться с вопиющим нарушением права на невмешательство в семейную жизнь – декретом №18, позволяющим изъять детей из семьи без суда, по желанию чиновника, пишет praca-by.info.

После обнародования информации о том, что активисты профсоюза РЭП, в частности, Михаил Сошко, Виктор Марчик и юрист профсоюза Юрий Беляков защищают от произвольных действий по декрету №18, к ним за помощью стали обращаться пострадавшие семьи.

Так, к Виктору Марчику обратилась семья Гончарук, у которой в 2016 году отобрали ребенка сразу после рождения, и семья опасается, что заберут и того ребенка, рождения которого они сейчас ожидают. Чиновники мотивировали свои действия тем, что родители с рождения страдают ЗПР и «не смогут самостоятельно воспитать ребенка». При этом в семье Гончарук оба супруга работают, у мужа – среднее, у жены – среднее специальное образование; инвалидности – нет, семья благополучная, в состоянии материально обеспечить воспитание детей.

Слонимские активисты помогли семье Гончарук написать открытое письмо к Лукашенко. Также с помощью Виктора Марчика составили коллективное обращение, под которым собрали более 150 подписей и 26 декабря отправили в администрацию правителя.

Как рассказал Виктор Марчик, подписи оставляли главным образом соседи Гончаруков, хорошо знакомые с их семьей и уверенные в том, что они в состоянии воспитывать детей. «Это очень порядочная и трудолюбивая семья. А если брать во внимание, что когда-нибудь где-нибудь что-нибудь может случиться, то с таким подходом можно при рождении забирать детей у абсолютно любой семьи. Мы считаем, что забирать детей из семьи нужно при конкретных неблагоприятных обстоятельствах, при непосредственной угрозе их жизни», - гласит коллективное обращение.

Андрей Стрижак, зам.председателя профкома Гомеля, рассказал, как международное право и, в частности, Европейский суд по правам человека оценивают Декрет № 18:

– Международное право требует четкого доказательства того, что условия жизни детей в семье угрожают их жизни или здоровью. В международной практике Европейского суда по правам человека рассматривалось аналогичное дело «Савины против Украины». Само наличие каких-либо признаков инвалидности не является достаточным основанием для изъятия детей.

Например, Савины: оба родителя – слепые с детства, и в семье – семеро детей. Социальные службы регулярно их обследовали, видели, что семья находится в бедственном положении, но постоянно пытается его улучшить: незрячие родители Савины искали работу, обращались в социальные службы. Но государство все равно изъяло детей. ЕСПЧ признал такие действия государства вмешательством в право на семью, обязал государство вернуть детей и выплатить 5 000 евро компенсации. Потому что государство никак не помогало семье Савиных, а только угрожало и наказывало.

– Гораздо более возмутительный случай видим в семье Гончарук. У родителей нет инвалидности, детей не семеро, семья не бедствует – но ребенка забрали сразу после рождения. Формальный подход государства к защите детей превращается в карательный инструмент. Безусловно, дети из многих детей, поставленных в СОП, нуждаются в защите. Но в семье Гончарук мы видим незаконное вмешательство в право на неприкосновенность личной жизни и нарушение права на семью. Каждое изъятие должно быть обосновано и доказано в судебном порядке. А согласно декрету №18, чиновники не обязаны собирать доказательства для суда. Одним росчерком пера, одним желанием чиновника служба опеки может лишить ребенка семьи. Я считаю, что такие серьезные действия, как временное либо постоянное изъятие ребенка из семьи возможно только на основе судебного решения. Об этом говорит и международная практика.