«Это стоит увидеть»: белорусы к Новому году украсили дома и не только 2 27.12.2017, 16:17

4,337

Идеям для украшения квартиры, дома, двора, рабочего места.

На днях tut.by попросил читателей поделиться праздничным настроением и идеями украшения квартиры, дома, двора, рабочего места. Пришло очень много фото. Журналисты постарались выбрать лучшее.

Анна Корнеева: «Поддон, немного белой краски — и наша елочка в экостиле готова. Остается вбить гвоздики и начать наряжать. Все игрушки — из натуральных материалов: деревянные, соломенные, керамические, высушенные апельсин и лайм. А на верхушке красуется звезда из палочек корицы. Всех с наступающим Новым годом!)

Ирина Патапенко из Гомеля: Решила показать и свою новогоднюю красавицу. К украшению собственной елки отношусь с большим трепетом, хочется, чтобы она была самой-самой!

A Volodko: „Магчыма, праз дзень завiтае Сьвяты Мiкалай…“

Виталия: Украшением дома занимаемся всей семьей! Любимый праздник должен быть ярким и веселым!

Марина Казак :"В нашем Первомайском кардиоцентре работают поистине трудолюбивые и хорошие люди. И в праздник всегда приятно их чем-нибудь порадовать. В волшебном мешочке каждому пожелание в стихах. А из ткани, которая была под рукой, сшила новогоднюю собачку, которая помогает Деду Морозу развозить подарки.

Увидев такое чудо, пациенты улыбаются. Очень важно поднять настроение. Это первый шаг к надежде на выздоровление.

Дома тоже стараюсь радовать и одаривать своих близких праздничными игрушками, сшитыми из простой ткани и украшенными бусами и лентами.

Новый год летит, бежит…

Стрелки время отмеряют,

И снежинка к нам летит

Пожелания исполняет.

Всех поздравляю с Новым годом!

Тепла и радость в каждый дом!

Пусть обойдут вас все невзгоды

И сбудутся надежды в нем!

/автор М. Казак/»

Леночка « Усадьба ЛяЛукоморья. Ни грамма фотошопа. Максимум души».

Алла Мильто: «Проект вдохновил меня украсить дом к новогоднему празднику.

Композицию из сухих веток мы с дочерью покрасили, украсили новогодними снежинками и елочками. А вместо разбитого ранее плафона на светильнике я установила рог изобилия из лозы, который покрасила в белый цвет.

Получилось празднично и уютно. Всех поздравляю с Рождеством и Новым годом и хочу пожелать всем воплощения своих идей, уюта и комфорта!»

Sergey Zvonarev: « Рождество — самый любимый праздник. Время, когда на душе светло и весело. Каждый год стараюсь создать идеальную атмосферу Рождества и поделиться ей с друзьями и близкими. Фотографии передают только маленькую часть праздника, но я счастлив поделиться праздничным настроением».

Елена Буткевич: «Все это я сделала, когда была в декретном отпуске. Сама по себе я творческая натура — вот по ночам, когда малыш засыпал, и творила. Снежинки из рулонов от туалетной бумаги, снеговики из носков, а венок из мишуры».

Зинкевич Наталья: «Уже несколько лет подряд мы украшаем свою елку белыми и серебристыми украшениями. С количеством игрушек выросла и наша елка».

Ольга и Андрей Линкевичи, Минск: «Новый год дает возможность „творить“ и „вытворять“. Практически все игрушки на большой елке — стеклянные. Они собираются не один год и не одно десятилетие (самым „старшим“ шарикам более 30 лет). Шары покупались в Минске, привозились из Германии, Польши, Литвы; а последние приехали из Праги на прошлой неделе.

Гирлянда в этом году украшена соломенными игрушками; венок — подарками крестной сына.

А бонстики — это так, баловство — случайно налипли».

Будник Римма Евгеньевна, Витебск

Вероника: «Решили задекорировать стены без обоев. Украшали всей семьей. И весело отпраздновали Рождество!»

Заведующая школьной библиотекой Галина Шелегейко: «Вот такая необычная елочка появилась в библиотеке школы-интерната для слабовидящих детей в городе Жабинка.

Мои маленькие читатели назвали ее учебной елочкой, так как она в основном состоит из учебников. Их радости нет предела! Что же делать, если современных ярких книжек для всех возрастов у нас в библиотеке очень мало! Друзья, если у вас появилось желание подарить нашей школьной библиотеке классные книжки, будем рады! И, может, тогда в следующем году наша елочка будет не только учебной!»

Екатерина Мирошниченко: «Впервые решилась не покупать подарки к Новому году, а сделать САМА. Оказалось, что это настолько интересно и увлекательно, что невозможно остановиться. Но самое приятное в этом процессе — дарить и видеть, как радуются твои родные! Всех с наступающим! Вот что у меня получилось».

Алла Рыбина: «Новый год — это наш любимый семейный праздник. Обожаем украшать квартиру перед праздником все вместе. Хочу показать и нашу елочку-красавицу».

Надежда: «Елку я сделала сама — хотелось чего-то необычного, да и живых елочек жалко! Делали из деревянных брусков и работы хватило на всю семью. А Дед Мороз и Снегурочка еще из 60-х годов. Мы их отреставрировали автомобильной грунтовкой, и получился вот такой трогательный привет из прошлого.

Предпраздничные хлопоты — и есть часть самого праздника. И мы стараемся, чтобы праздничное волшебство в нашем доме задержалось как можно дольше. Я художник и люблю творить новогоднее волшебство своими руками. Дом к новогодним и рождественским праздникам мы украшаем с первых чисел декабря („наряжаем“ метровые искусственные елочки и создаем новогодние композиции), а уже в двадцатых числах в наш дом входит главная героиня — большая живая ель или сосна. А к 6-му января сверкающее новогоднее убранство сменяет убранство рождественское: на живой ели появляются соломенные звезды, глиняные колокольчики, льняные ангелочки и пряничные украшения (так наряжали рождественские ели мои бабушки-прабабушки), в доме появляются льняные рушники и глиняная посуда, Вифлеемские звезды и колядные фигурки».

Ганна Шумiцкая: «На фото — декор нынешнего года. Абсолютно все сделано своими руками.

Снегири (расселись на полках, веточках и елочках) — по мотивам старинных игрушек из ваты; звезды (составляют часть гирлянды, украшают ель) — из керамики; лошадки (украшают композиции и поверхности комодов) — выпилены моим супругом, расписаны мною; пряники (в деревянных ящиках расставлены по квартире и украшают ели) — совместное занятие».

Дмитрий Мирошниченко: «Почти каждый этаж дома 12А по улице Герасименко города Минска украшен на новогоднюю тематику. Дому 3 года, в основном живут молодые семьи, задора хватает. Причем подъезд украшают не только на Новый год, но и на другие большие праздники, в том числе каждая пора года непременно отмечается своим особым украшением. А еще в лифте устроили конкурс на лучший детский рисунок на новогоднюю тематику.

Инна Турманидзе

Татьяна Кнотько: «А мы не только весь наш офис украсили, но и готовим новогодний кофе, чтобы радовать наших клиентов и себя, конечно».

Паша Захаревский: «Вот так мы оформили фойе своего колледжа. Белорусский государственный медицинский колледж. Особенно приятно приходить рано утром, когда тебя встречают лесные красотки с подсветкой».

Наталья Алесина: «Вот как выглядит креативное новогоднее творчество сотрудников офиса ООО «НАЛАН». Необычные елочки из старых советских открыток, мишуры и окрашенных веток, переливающаяся огоньками лестница, новогодний портал-вход и белоснежные шишки с яркими шарами. За окном зимняя сказка, и внутри Новый год!»

Вероника Журавлева: «Так как я не мастер на все руки и рукодельничать совсем не умею, поэтому окна украсила как смогла».

Алена Лавринчук: «У нас в офисе проходит ежегодный конкурс hand-made-елочек и соревнование по украшению офиса, поэтому перед Новым годом у нас очень красиво и креативно!»

Галіна Стральчук, настаўніца беларускай мовы і літаратуры СШ № 21 імя М.Ф. Гастэлы г. Мінска: «У настаўнікаў і вучняў 21-й сталічнай школы Новы год пачынаецца задоўга да фактычнай даты. Прадумваем агульную канцэпцыю ўпрыгожання вокнаў, кабінетаў, калідораў. Своеасаблівая ўвага надаецца фае школы, дзе кожны год удала прыжываецца новая кампазіцыя.

На гэты раз — фартэпіяна з нотамі, дзе вучні могуць сыграць знакамітую навагоднюю мелодыю, стол з падарункамі ручной работы, стыльная ёлка і… зорнае неба. Адным словам, рамантыка. Магчыма, не хапае каміна. Але нашто ён нам, калі школу саграваюць лагодныя позіркі настаўнікаў і шчырыя ўсмешкі дзяцей».

Ольга Волкова, г. Минск: «Новый год — это всегда предвкушение чуда. Этот праздник одинаково ожидают и детки, и взрослые. В это сказочное предновогоднее время хочется создать дома уютную волшебную атмосферу для самых родных и близких. Мы начали готовиться к новогодним праздникам еще с конца ноября: собирали шишки в лесу, сушили ароматные апельсиновые корки, красили в золото орехи, искали по всему городу бадьян и палочки корицы. Из всех собранных материалов мы сделали ароматные рождественские венки.

Потом соорудили подсвечники из баночек, кружева и шишек, шили елочные игрушки из фетра. Квартира превратилась в настоящую мастерскую Деда Мороза. Нарядить решили живую елочку до самого потолка. Теперь в доме царит хвойный аромат со вкусом мандаринов и пряностей. Всех с наступающим Новым годом, пусть он принесет всем волшебство и любовь!»

Кристина Иванченко: «Новый год — мой любимый праздник! У меня есть традиция: украшать елку в компании любимого парня, при этом пить шампанское и есть мандарины и шоколад. Парни каждый год меняются, а традиция остается, и это прекрасно! Всех с наступающим!»

Екатерина, Копыль.

Елена Кресс: «Мы нашим коллективом украсили кабинет к Новому году».

Наталья Максимова: «Новый год для меня — всегда ожидание чуда, волшебная сказка. И для этой сказки я никогда не жалела ни сил, ни времени, ни средств. Никаких пластмассовых шаров, считала я, только все бьющееся, хрупкое, изящное, самое-самое!

Однако в прошлом году у меня родилась маленькая дочка, которая сейчас бойко топает и охотно берет в ручки все, что ей интересно. Следовательно, дорогие шары остались ждать своего часа в коробках, как и все хрупкое-изящное.

Предмет моей гордости в этом году — полочка над телевизором. Кроме оленей, подсвечников-домиков и прочей новогодней атрибутики, ее я задекорировала вязаной гирляндой из носков и звездочек. Вообще, если бы мне полтора-два месяца назад кто-то сказал, что вскоре я возьму в руки вязальный крючок, не поверила бы и рассмеялась. Но Новый год же все-таки, чудеса!»

Елена: «В этом году елку мы решили украсить специально для маленького внука Матвея мягкими игрушками. Все игрушки сшила из фетра».

Наталия из Минска: «Каждый год придумываю что-нибудь новое и оригинальное. Украшаю дом спонтанно, а там — что получится».

Дарья Кащеева: «Я хочу рассказать про мою маму-рукодельницу. Ее зовут Ольга Викторовна и она работает учителем начальных классов. В школе ей прекрасно удается реализовать свой творческий потенциал, а особенно когда есть такой праздник, как Новый год. Каждый год она украшает кабинет своими руками (ну и руками своих дочерей, конечно, тоже). И каждый раз по-новому. Ее кабинет занимает первые места на конкурсах по оформлению!

Но и дома мама создает уют своими замечательными поделками. Вся семья старается чем-то помочь. Кто шишки собирает, кто покрывает лаком орехи, а кто вырезает шаблоны. Но инициатор и генератор идей — всегда мама».

Светлана Труханович, Брест: «Такую фотозону мы с коллегами оформили в фойе здания КУПП «Брестское котельное хозяйство». Это первый опыт оформления фотозоны на предприятии, но все настолько вдохновились этой идеей, даже жители соседних домов приходят сфотографироваться».

Никита Кондратенко

Ольга Канышенко: «Украшение нашего офиса».

dinmil

Ольга Дятко: «Бухгалтерия ООО «Белвнешрыбторг» хочет поделиться своими идеями украшения рабочего кабинета».

Светлана Аникевич: «Более 30 лет нашу квартиру украшает утонченная искусственная елочка. А зимние узоры на окнах я делаю сама».

Юлия Мельникова

Татьяна: «В этом году к 1 декабря мы необычно украсили окна нашего офиса в Уручье методом вытинанки. Схемы фигурок заимствованы, а вот композиции составляли сами».

Ольга Кевлич: «Каждый год перед Рождеством в тихом уголке нашей деревни, на краю страны, на окнах появляется вот такая красота. В этом году она посвящена достопримечательностям родного края и землякам Поставского района. На окнах в результате двухнедельного труда появились костелы г. Поставы, д. Лучай, д. Лынтупы и родной Камайский котел. На работе в детском саду на окнах оживились Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и елочка».

Елена Патюпо: «Коллектив рентгенкабинета детской поликлиники № 1 г. Гродно поздравляет с наступающими новогодними праздниками.

Решили поделиться идеями украшения своего рабочего кабинета к предстоящим новогодним праздникам.

Каждый год коллектив рентгенкабинета с любовью и теплом украшает кабинет и создает настроение для наших маленьких пациентов и их родителей. В этом году мы оформили несколько зон. Одна — по-домашнему уютная, с «горящим» камином и верным псом. Вторая — сказочно-яркая, заманчивая, с «волшебными» санями и оленем. Эта зона особенно привлекает маленьких детей «летящими» подарками и веселыми снеговиками.

Изюминкой в интерьере является сосновая ветка, украшенная самодельными пряниками и вышитыми игрушками. Она наполняет весь кабинет чудесным еловым запахом и новогодним настроением».

Павел Лебедев

Людмила Танцерова: «В нашей семье три дочери (21,14,10 лет). До этого года новогодним декором занималась я сама, девочки не проявляли особого интереса, но в этом году они все сделали сами, и, по-моему, у них получилось замечательно!»

Татьяна Мигаль: «Целый день сотрудники библиотеки трудились над созданием этой зеленой красавицы. Материалом для елки в количестве около трехсот штук послужили первая и вторая части книги «Теория и методика физического воспитания».