Открывший стрельбу на фабрике в Москве бизнесмен ушел от полиции 15 27.12.2017, 16:21

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В российской столице объявлен план «Сирена».

Сотрудники полиции и Росгвардии завершили проверку на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве, где произошла стрельба. Гендиректор фабрики Илья Аверьянов, открывший стрельбу, на территории предприятия не обнаружен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Зона поиска стрелка расширена, добавили в ведомстве. Источник «РИА Новостей» в правоохранительных органах добавляет, что полиция объявила в Москве план «Сирена», направленный на поиск и задержание гендиректора. Полиции разослали ориентировку на подозреваемого, добавил собеседник.

Стрелок скрылся до того, как вокруг фабрики выставили оцепление. «По уточненной информации, злоумышленник покинул территорию фабрики до выставления оцепления полицейских и Росгвардии, примерно сразу после совершения преступления», — приводит агентство слова руководителя пресс-службы ГУМВД по Москве Юрия Титова.