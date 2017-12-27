«Машина — хлам, зато владелец гордится!» 54 27.12.2017, 16:39

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Спор между владельцами премиумной «бэушки» и нового бюджетника уже давно называют великим противостоянием автолюбителей.

«Прения сторон о том, что выбрать — бюджетную иномарку или машину премиум класса, но старше по возрасту, никогда не приведут к согласию. Не будем вставать на чью-либо сторону, сегодня просто проверим, что и в каком состоянии продается на рынке, если вы все-таки решили побаловать себя старой, но пафосной машиной», - пишет издание av.by.

«Выбирать будем среди популярных моделей 2005-2007 годов выпуска, а помогать нам будут эксперты компании по подбору авто Selectcar. Когда речь заходит об автомобилях, которые ярко подчеркивают статус их владельцев, в головах белорусов сразу возникают образы, как минимум, двух моделей — VW Touareg и BMW X5. Любовь к понтам и роскоши у некоторых, увы, слепа: понимание того, что содержание таких машин может сделать хорошую брешь в бюджете, отходит на второй, если не третий, четвертый план.

Для начала посмотрим VW Touareg первого поколения. Мы нашли его в нашем каталоге: автомобиль 2005 года выпуска с 2,5-литровым дизельным двигателем, «автоматом» и пробегом 244.000 километров. Как говорит продавец, у прежнего владельца машина билась в перед, но у него в авариях не была. «Я до сих пор не знаю откуда она, сам покупал ее в Бресте. Правда, потом в салоне находил российские рубли. Жалко ее продавать, за три года ни разу не подвела. Хотя машина в обслуживании считается дорогой», — презентует авто минчанин.

Говорит он и про комфорт, который не сравнится с тем, что получаешь за рулем бюджетных иномарок. «Touareg — вот это машина...» — в голосе мужчины читается явный восторг и нотки сожаления из-за продажи. Затем переходим к минусам и даже серьезным нюансам...

Отломанный кусочек радиаторной решетки, закрепленный проволокой, — месть бывшей супруги (цена вопроса — 100 долларов), да и вообще авантюра с продажей кроссовера — последствия бракоразводного процесса. Не добавляет «Туарегу» привлекательности и «лысая» резина.

Тут же на месте почитали ЭБУ, и список ошибок составил чуть ли не больше, чем список опций на сам Touareg — около 30, в том числе по мотору, горит Airbag. Если говорить начистоту, машиной последние три года эксплуатации не занимались. Эмоции на этом автомобиле действительно есть, как и восторженные взгляды окружающих, но степень «убитости» отрезвляет, как и слова эксперта:

«Это классический пример крайне укатанного внедорожника, можно сказать, сама машина — один сплошной нюанс. Кузов весь крашен, шпатлеван, на заднем правом крыле и двери пробивается свыше 2000 микрон, также повсюду полезли "жуки". Салон прокуренный. Что по кузову, что технически, машина в очень уставшем состоянии, зато владелец гордится, что ездит на Touareg, а не Solaris».

Вдобавок ко всему мотор весь в подтеках масла, «троит», также «плавают» обороты, так что делать тест-драйв на нем было как-то бессмысленно. Со всем этим нужно разбираться. Да и продавец ничего не скрывал и выставил низкую стоимость — $9 тысяч. Но факт остается фактом: «Туарег» в состоянии «обнять и плакать».

Мало кто из белорусских владельцев обслуживал старый премиум так, как того требует регламент. Этот не то что не знавал регламента, похоже, им не занимались совсем. Но не спешите кричать, что с продажей пиши пропало. «Самое удивительное то, что машина будет продана. Приедут люди и купят черный Touareg за 9 тысяч. Фактически без осмотра. Так часто покупают машины», — комментирует автоподборщик. Хотя это и не самое удачное вложение денег. Однократным оно точно не будет, машина будет постоянно требовать вливаний. «Я в нее не вкладывал, но и прошу не 12 тысяч», — оппонирует продавец.

Второй герой нашего списка — BMW X5 2006 года в кузове Е53. Цена — $10.500. Под капотом 4,4-литровый мотор, 417.000 пробега. «Спасибо за честный пробег, такое редко встретишь. Обычно нарисовано 250», — не удерживается от комментария наш эксперт.

Говорят, что после 300 тысяч уже не состояние, а отживание, но владелец спешит рассказать, что машина была только в одном ДТП, когда таксист притер переднее крыло и бампер с фарой, которая уже куплена и будет отдана покупателю. Еще подкрашивалось заднее правое крыло.

Недавно заменили лобовое стекло, а два года назад заменили цепи, натяжители, маслосъемные колпачки, все резинки и прокладки из-за масложора. «Сейчас ни грамма не берет. На холодную иногда бывает толчок с первой на вторую передачу, больше нюансов нет. В этом году меняли пневмобаллоны. По машине есть немного документов, как ее стали обслуживать», — вспоминает продавец.

Едет машина резво, но и расходует 15-16 литров по городу. Среди BMW X5 первого поколения попадаются хорошо поезженные экземпляры с задними колесами «домиком» и на «лысой» резине, но в данном случае вердикт эксперта не такой пессимистичный.

«Как ни странно, по кузову не все так плохо. Окрас капота, заднего правого крыла и крышки багажника, причем без шпатлевки. Если верить владельцу насчет замены цепи, натяжителей и другого, то здесь решена типичная проблема этих моторов, который дымит и любит есть масло. По правде говоря, я думал, что с X5 будет все печально по классике жанра, но его состояние, напротив, порадовало», — говорит автоподборщик, напоминая, что в 2006 году производство «икса» в кузове E53 было прекращено в связи с выпуском следующего поколения E70.

Подвернулся нам и Volvo XC90 2007 года выпуска. С дизельным на 2,4 литра мотором, АКПП, пробегом 180 тыс. км, полноприводный внедорожник отдают за $14.100 и сильно уступать в цене не намерены. Продается он из-за желания пересесть на более экономичный вариант, поскольку дом находится в 80 км от Минска. Со слов девушки, расход составляет 9,7 литров преимущественно по городу.

Посмотрим, что да как со шведским SUV. Про обслуживание хозяйка машины рассказать ничего не может, но предоставляет кроссовер для осмотра со словами: «Машина ведь не новая».

Кузов — в родном ЛКП, за исключением капота, который подкрашивался из-за сколов и царапин. Недавно машину полировали. Но без заминки не обошлось. Сломано крепление капота, и его открыть не удалось.

«В целом кузов порадовал. Двигатель D5 считается неплохим в плане соотношения динамики и расхода топлива. Это уже не автомобиль для понтов, а скорее премиум-класс, в котором ценят надежность и безопасность. Есть текущие ошибки по подогреву сидений, датчику наружной температуры, термостату, топливному насосу, расходомеру и многому другому. Поскольку здесь много электронных блоков и систем, поэтому есть чему ломаться. К сожалению, капот не открыли, но у меня есть подозрение, что там что-то не так с шумоизоляцией подкапотного пространства, так как дизель слишком громко работает. Смутило и то, что крепление было не сломано, а скорее сплавлено. Возможно, было возгорание», — рассказал специалист.

Как вариант, можно глянуть и представительский кроссовер, выпускаемый с 2002 года компанией Nissan под брендом Infiniti. Изначально он позиционировался как автомобиль премиум-класса со спортивными нотками. Наш выбор пал на FX35 2006 года c наиболее распространенным у нас двигателем объемом 3,5 литра, работающим в паре с 5-ступенчатым «автоматом».

Говорят, «финик» выделяется среди упомянутых выше X5, Touareg, XC90, более того, и по сей день имеет актуальный дизайн, скрывающий его возраст. Хотя интерьер явно потрепан за 11 лет службы, а приборная панель в пузырях выглядит как ахиллесова пята в салоне.

Со слов владельца, машина обслуживалась своевременно. Через 20 тысяч км нужно поменять масло в коробке, просится под замену порванный шлейф подрулевой, не работает стоп-сигнал. Есть ошибка по подушкам безопасности. Осмотр кузова с толщиномером вызывает у владельца улыбку: «Три года езжу, брал в Москве. У меня даже такого вопроса не возникало, где и что там крашено». «А представьте, если бы это был "перевертыш". Визуально вы это можете и не заметить», — парирует специалист.

В целом FX любят за интересный дизайн и мощный мотор, но данный экземпляр скорее подтвердил опасения эксперта, которые сложились за годы работы в сфере автоподбора.

«Вообще "финики" повсеместно пребывают в подуставшем состоянии. Точно так же, как и BMW Е60, найти в "живом" состоянии их крайне сложно. Машине уже 11 лет, крашены и шпатлеваны правая и левая задние арки, крашены задние правая и левые двери, передняя дверь и крыло. По ошибкам — обрыв модуля подушки безопасности водителя. Двигатель (надежный атмосферный V6) работает ровно, без посторонних звуков. Эта модель по надежности выигрывает на фоне паркетников немецких брендов», — подводит итоги осмотра специалист, отмечая, что за более хорошее состояние придется переплатить. А в данном случае с заявленных 12 тысяч у.е. владелец готов сторговаться сразу на тысячу.

Если вы вдруг решили замахнуться на Mercedes, то можно присмотреться к ML-Klasse. Например, за $10.950. Три с половиной литра бензиновый агрегат, «автомат» и 292.000 км пробега. Комплектация здесь богатая. Как говорят продавцы — «полный фулл». Приехала машина из США, с оригинальным «кенгурятником». Одну из дверей заменили, так как в прошлом, в ДТП, троллейбус проделал в ней дыру.

Новые зимние шины, обслуживание у официалов, двигатель масложором не страдает, причина продажи — обстоятельства непреодолимой силы, связанные с вложением денег в бизнес. Оттого и торг будет минимальным — 450 долларов.

«Еще один представитель премиального сегмента кроссоверов: если едешь на Mercedes, значит, чего-то достиг. У этого экземпляра двери и крыло с правой стороны крашены и шпатлеваны. Салон с потрескавшейся кожей, истертым рулем. Запотевает левый задний фонарь. По результатам компьютерной диагностики есть ошибки по ESP, освещению, приборной панели и многое другое. По двигателю и коробке нареканий нет. Нужно быть готовым к большому расходу топлива — 14 литров, так же, как и к немалым расходам на содержание "Мерседеса"», — резюмирует эксперт.

Что в итоге? Условно говоря, десятилетний премиум сегодня продается в достаточном количестве, но это, что ни говори, лотерея с бюджетом. «Некоторые белорусы, покупая старый премиум в лице BMW, Audi, Mercedes, застряли в 2000-х, считая, что это добавляет им статусности. Но, как показывает практика, большинство автомобилей подобного класса находятся в крайне уставшем состоянии, ремонт и обслуживание которых рискуют вылиться в немалую "копейку", если не обанкротить владельца, не готового к таким расходам. Ведь часть проблем по машинам проявилась в силу их возраста, часть лежит в области наплевательского отношения самих владельцев, купивших машину на последние деньги. Сегодняшний Touareg — типичный пример того, как белорусы экономят на обслуживании старого премиума. Правда, есть и белорусы с достатком, готовые тратить средства на его содержание», — итожит автоподборщик.

В общем, если на машине планируется ездить, а не любоваться на нее из окна многоэтажки, то стоит понимать, что, покупая премиальный паркетник, есть риски потратить кучу денег на своих представлениях о крутости, премиумности и реакциях окружающих. А что выберете вы: поездивший автопром более низкого класса и свежего года выпуска или старый премиум?».