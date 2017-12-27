Слесарь из Чечерска: Все в стране понимают, кто здесь тунеядцы 2 27.12.2017, 16:43

4,835

Артем Ковалев направил жалобу в Комитет ООН по правам человека.

Автослесарь из Чечерска Артем Ковалев направил жалобу в Комитет ООН по правам человека. Молодой человек обвиняет белорусские власти в ограничении права на мирные собрания, передает «Радыё Рацыя».

В начале 2017 года Артема Ковалева привлекли к административной ответственности за участие в акции против скандального декрета о «тунеядцах» в Гомеле, на которой он развернул бело-красно-белый флаг.

- Я их не трогал, начнем с этого, они сами ко мне пришли из горисполкома, мол, я должен деньги заплатить за непонятный налог на «тунеядцев». Хотя все здесь понимают, кто здесь тунеядцы и сколько их. Например, сколько у нас внутренних войск. Я пришел на митинг и взял с собой бело-красно-белый флаг, чтобы поняли, что я выхожу под чистым флагом, - рассказывает Артем Ковалев.

Патриот провел 10 суток в изоляторе временного содержания за участие в акции протеста 19 февраля. О нем случайно узнал правозащитник Леонид Судаленко, который организовал помощь адвоката, а потом помог обжаловать неправомерный арест в белорусских судах.