Предприниматель: Отказался от зарплаты в $3000 и создал свой бизнес 3 27.12.2017, 16:58

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Как 15 лет назад появилась белорусская компания Gurtam.

Gurtam – это белорусская IT-компания, которая разрабатывает программное обеспечение для спутникового мониторинга транспорта. Проще говоря, они помогают бизнесу следить за машинами и водителями своего автопарка и, по полученным данным, регулировать работу своего автотранспорта – например, выстраивать более правильные маршруты, предупреждать сливы топлива и так далее. В этом году компания отметила 15-летие своей работы, пишет myfin.by.

– 15 лет назад мы занимались разработкой на заказ, – рассказывает историю появления Gurtam ее соучредитель Алексей Щурко. – Нас было трое – я, мой отец и двоюродный брат. На тот момент мы работали с одним-единственным заказчиком из Голландии. Как-то раз мы играли в Counter-Strike и познакомились с ребятами из отдела дополнительного оборудования «Атлант-Моторс». Они делали проект – прообраз нашего интегратора, который оказывает услуги спутникового мониторинга. У них были трекеры, но была проблема с софтом, и они предложили нам по их техническому заданию сделать разработку на заказ.

Алексей и его команда начали работу, но через пару месяцев стало ясно, что денег на реализацию проекта нет. Процесс был запущен, оставлять его было жалко, поэтому они договорились, что софт будет закончен, а потом его попробуют продать и разделить прибыль.

– Этот процесс перехода от аутсорсинговой компании к продуктовой нас вдохновил. Ты нажимаешь кнопку и… Зарабатываешь 800 долларов. Нажимаешь еще раз – и снова 800. Мы продали немного копий, но поняли, что открываются новые возможности. Потом произошло ключевое событие. В нашей маленькой компании я был не только программистом, но и системным администратором. И вот когда переустанавливал новую версию Linux, потерялись все исходные данные. Масштаб трагедии я понял очень быстро, но по жизни я оптимист. И так на самом деле вышло, что все произошло к лучшему.

Эта случайность, как признается Алексей, стала одной из грандиознейших вещей в его жизни. Продукт был создан снова, без привязки к старым вещам.

– Как раз в это время приехал наш партнер из Голландии, он хотел открыть в Минске компанию и предложил мне должность директора с зарплатой 3 000 долларов в месяц. 13 лет назад это было очень много, тогда я зарабатывал 800 долларов в месяц. Но я не пошел по этому пути и начал строить Gurtam и разрабатывать наш флагмановский продукт – Wialon.

Сегодня в компании работает 180 человек, ее офисы расположены по всему миру – в Москве, Бостоне, Буэнос-Айресе, Дубае. Но центр разработок находится в Минске.

Компании более 1000 партнеров,. Это как небольшие компании с автопарком в десяток машин, так и крупные заводы и предприятия. Среди конечных пользователей есть много громких брендов – Coca-Cola, Лукойл, Mobil 1, Shell являются клиентами через наших партнеров.

– Под контролем нашего программного обеспечения находится около двух миллионов автомобилей по всему миру, это очень много. Если взять среднюю стоимость грузового автотранспорта, то под контролем белорусского программного обеспечения сейчас в мире находится автотранспорт более 50 млрд долларов, фактически – это объем ВВП Беларуси. Если прибавить сюда еще стоимость груза, которую этот транспорт перевозит, то мы выйдем на триллионы долларов. Мне кажется, этим можно гордиться.

Почему компания добилась успеха во многих странах мира, несмотря на то, что практически в каждом государстве есть свои национальные игроки на рынке телематики? Первым отличием стала цена.

–Мы предложили решение чуть ли не в десять раз дешевле. Когда Wialon пришел на рынок, стоимость мониторинга для одного автомобиля составляла в районе 200 евро, мы выставили 20.

Второе – Gurtam предложил своим партнерам-интеграторам заработать и построить бизнес. Каждый партнер компании оставлял себе не 10%, а 80-90% прибыли. Благодаря этому интеграторы быстро росли, а вместе с ними развивалась и компания. Третье новшество заключалось в том, что была устранена зависимость между брендом и оборудованием.

– До нашего прихода софт и оборудование были неразделимы, мы же предложили интеграторам использовать Wialon с разным оборудованием под разные проекты. Список нововведений можно продолжить: стали сдавать в аренду оборудование, что тоже повлияло на скорость развития бизнеса наших партнеров, стартовые инвестиции сократились, и ребята могли направить силы в развитие. Еще один важный шаг – мы первыми сделали веб-решение, эти технологии в нашем бизнесе никто раньше не использовал. Более того, конкуренты в открытую высказывали недовольство, а через пару лет рынок начал диктовать свои условия. Веб-решения оказались нужными каждому клиенту, но первыми были мы.

Сейчас компания заходит в еще один интересный сегмент – интернет вещей и уже готова предложить там свое решение – Flespi. Инструмент предназначен для того, чтобы данные телеметрии дошли до программ, которые будут управлять автоматизацией.