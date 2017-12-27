Назначен новый глава миссии МВФ в Беларуси 27.12.2017, 17:02

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Прежде, с июля 2015 года, миссию Международного валютного фонда в Беларуси возглавлял Питер Долман.

Назначен новый глава миссии МВФ в Беларуси, сообщили БелТА в представительстве фонда в Беларуси.

"С декабря миссию фонда по Беларуси возглавил заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жак Миньян", - отметили в представительстве фонда.

Новый глава был в составе миссии МВФ, которая работала в Беларуси в ноябре нынешнего года. С июля 2015 года миссию фонда в Беларуси возглавлял Питер Долман.

В последний раз миссия МВФ работала в Беларуси с 26 октября по 10 ноября.