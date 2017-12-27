В Мирском замке готовят бал в стиле 18-го века 27.12.2017, 17:11

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На торжестве можно будет почувствовать себя актером театра Уршули Радзивилл и насладиться бальными играми.

Окунуться в атмосферу XVIII века и ознакомиться с бальными традициями эпохи желающие смогут на Рождественском балу в Мирском замке 5 января, пишет vgr.by.

Князь Михаил Казимир Радзивилл и его супруга приглашают очаровательных дам и галантных кавалеров на традиционный Рождественский бал. Он пройдёт в роскошном Портретном зале замка.

Гости смогут окунуться в атмосферу XVIII века и ознакомиться с бальными традициями эпохи. Балетмейстер обучит участников бала старинным танцам, а музыканты порадуют профессиональным исполнением. На торжестве можно будет почувствовать себя актёром театра Уршули Радзивилл, насладиться бальными играми и забавами. Гостей вечера ждёт множество сюрпризов, викторин, шарад и необычное путешествие по самым роскошным залам Мирского замка.

Желающих посетить бал просят соблюдать дресс-код: для дам — платье в стиле XVIII века и обувь без каблука, для кавалеров — строгий костюм. Приветствуются аксессуары, соответствующие эпохе. Бал начнётся в 19:00.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассе музея и на сайте kvitki.by.