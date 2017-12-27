Лукашенко заявил, что живет по заветам Карла Маркса 52 27.12.2017, 17:18

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Диктатор решил поучить белорусскую молодежь «правилам жизни».

Лукашенко заявил, что живет по завету Карла Маркса – «подвергать все сомнению», и призвал молодежь поступать так же.

Соответствующее заявление правитель сделал на новогоднем празднике для студентов и учащихся во Дворце Независимости, сообщает его пресс-служба.

«И не я его придумал. Это идея Карла Маркса, он всегда завещал: подвергай все сомнению. Нельзя воспринимать любую идею, новации или же предложения слету - подвергай сомнению. Это не значит, что ты отвергнешь эту идею, мысль. Это первый шаг к тому, что ты будешь осмысливать эту идею. Ты ее осмыслишь и потом примешь решение: быть ей и тебе в этом процессе, или ты эту идею и этот процесс для себя отвергнешь», - сказал Лукашенко, обращаясь к молодежи.

При этом он выразил уверенность, что кто-то из присутствующих в будущем обязательно окажется в центре политической жизни.

«Только учтите: надо очень много работать, а главное - учиться. Я не хочу быть назидательным, говорить вам, что надо хорошо учиться, на десятки-девятки, ходить на секции и прочее. Но скажу одно: в жизни надо делать все вовремя. Если вы сейчас должны получить образование, вы его должны получить именно сейчас. Потому что завтра у вас будут другие проблемы, и образование получать будет поздно. Будете делать все вовремя - будете успешными», - уверен Лукашенко.