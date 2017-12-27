Алексей Навальный назвал дату всероссийской забастовки 5 27.12.2017, 17:21

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Алексей Навальный

Политик намерен на массовых акциях по всей стране призвать сторонников бойкотировать президентские выборы.

Оппозиционный политик Алексей Навальный в среду, 27 декабря, назвал дату проведения акций в поддержку всероссийской забастовки, к которой он призвал ранее. Акции пройдут в различных городах России 28 января, написал Навальный в своем блоге, сообщает DW.

"Предварительные заявки на проведение шествий и митингов 28 января мы подаем прямо сейчас. За месяц. Чтобы ни один чинуша нам не сказал потом: "Ой, площадь занята конкурсом танца живота", - написал оппозиционер. Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы президента, заявив, что голосовать на них будет означать "решать проблемы Путина", "помочь ему превратить переназначение в подобие выборов". "Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка", - считает политик.

Ранее, 25 декабря, Центральная избирательная комиссия России отказала Навальному в регистрации в качестве кандидата на пост президента страны. В ЦИК заявили, что собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы прошло в рамках закона, но в 2017 году оппозиционер был осужден за тяжкое преступление, и, согласно российскому законодательству, не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости. Сразу после объявления решения ЦИК Навальный призвал к забастовке избирателей.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.