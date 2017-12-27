Независимый журналист: Власти всего боятся 2 27.12.2017, 17:37

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Дмитрий Лупач

Фото: «Радыё Свабода»

Их пугает даже самая безобидная инициатива.

920 рублей ($460) штрафа – такое постановление вынес Докшицкий районный суд в отношении независимого журналиста из Глубокого Дмитрия Лупача.

Судья Вячеслав Елисеенко признал фрилансера виновным в сотрудничестве с зарубежными СМИ без аккредитации. Основанием для рассмотрения дела в суде стал сюжет на «Белсате» об отсутствии остановки поезда Минск – Полоцк на станции Парафьяново.

«Довольно странно, что за этот материал нас штрафуют. С другой стороны я считаю, что власти боятся любой инициативы, даже такой безобидной, как сбор подписей за остановку поезда. Они боятся любой инициативы, которая исходит не от них», – рассказал Дмитрий Лупач.

Штрафом за материал власти не ограничились. На Лупача также составили протокол за сотрудничество с радио «Рацыя». Фрилансер говорит, что просто подержал диктофон для журналистки Татьяны Смоткиной, которая для «Рацыі» делала сюжет на ту же тему. Ее суд наказал штрафом в размере 690 рублей.

В этом году это четвертый суд над журналистом Дмитрием Лупачем по обвинению в работе без аккредитации и второй – над Татьяной Смоткиной. Каждый раз журналистов наказывали крупными штрафами за профессиональную деятельность.